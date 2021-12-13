القطراني يبحث مشاريع النفط في بنغازي

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بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين أعطية القطراني اليوم الاثنين في اجتماع. بمكتبه بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي متابعة مشروع إنشاء مباني المؤسسة الوطنية للنفط. ووزارة النفط مع الفريق المختص

وإستعرض الفريق مراحل المشروع ومدى إنجازه. وأكد بأنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من المشروع المتمثلة في إعداد التصاميم الهندسية الأولية. ( FEED ) وكذلك الانتهاء من إعداد مستندات العطاء شاملة مجال العمل والشروط العامة. تمهيداً لطرح العطاء على شركات المقاولة العالمية المؤهلة لتنفيذه .

وأبدى النائب الأول استعداده التام لتذليل كافة الصعاب بما يمكن من تنفيذ هذا المشروع الحضاري الإستراتيجي. ليكون حقيقة واقعة على الأرض لدعم التنمية متمنياً التوفيق للفريق لإستكمال باقي مراحل المشروع.

في حين كانت المؤسسة الوطنية للنفط قد بحثت الإثنين الماضي مع شركة هاليبورتون الأمريكية سبل تعزيز الشراكة بينهما للارتقاء بعمليات إنتاج النفط في ليبيا.

جاء ذلك في اجتماع عقده رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، مع مسؤولين إقليميين ومحليين للشركة.

في حين ذكرت مؤسسة النفط، أن الاجتماع تناول الاجتماع مشروع برنامج التحول الرقمي والتقنية الرقمية من أجل تحسين عمليات الإنتاج وجودتها.

وأتى هذا الاجتماع غداة عقد المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعا مع شركة “إيني” الإيطالية لبحث تنفيذ أهم المشاريع الاستراتيجية الكبرى. في تطوير الحقول الغازية.

في حين ع الله خلال الاجتماع على الدور المحوري الذي لعبته شركة إيني كشريك استراتيجي للمؤسسة.