الخارجية: وليامز أكدت للمنقوش على ضرورة أن يعمل الجميع على إنجاح العملية الانتخابية

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استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز ووفد البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وقالت الخارجية إن المنقوش رحبت بوليامز مثمنة جهودها في إنجاح العملية السياسية في ليبيا.

وذكرت الخارجية، أن المنقوش أكدت لوليامز دعم حكومة الوحدة الوطنية للعملية الانتخابية وعلى إنجاحها رغم الصعوبات. ولفت إلى أن الليبيين ينشدون الاستقرار وأن تكون ليبيا دولة ذات سيادة .

وقالت الخارجية، إن وليامز شددت على ضرورة عدم الانجرار وراء الشائعات التي تأجج الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن وليامز أكدت على ضرورة أن يعمل الجميع على إنجاح العملية الانتخابية، كما أنها أكدت على أهمية التواصل المشترك بين بعثة الامم المتحدة ووزارة الخارجية وبما يحقق الأهداف المنشودة.

وليامز تلتقي بالمنفي

وكانت وليامز قد التقت برئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم وبحثا معا آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وترتيبات إجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل.

واستعرض الجانبين جهود البعثة الأممية في تنسيق الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، وعبور المرحلة الانتقالية بسلام. وكذلك العراقيل التي تواجه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وسبل بناء الثقة بين جميع أطراف العملية السياسية.

ونقل المجلس الرئاسي عن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا تأكيدها على أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي الليبي. إضافة إلى إجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة وديمقراطية.