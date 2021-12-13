أفريكا أنتليجنس: السفيرة البريطانية لدى ليبيا تُعد خطة بديلة حال أُجلت الانتخابات

أخبار ليبيا 24

كشف موقع، أفريكا أنتليجنس، الاستخباراتي، اليوم الاثنين، أن السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، تجهز خطة بديلة لتوحيد المترشحين للرئاسة حال تأجيل الانتخابات.

وأشار الموقع الفرنسي أن الخطة وضعت دون مباركة فرنسا والولايات المتحدة.

مشيرا أنها من الممكن أن تكون في صالح رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

وفي مطلع أكتوبر الماضي تناول تقرير لذات الموقع، مزاعما تشير إلى سعي حكومة الوحدة لتأجيل الانتخابات.

وذكر التقرير أن ممثلي ليبيا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (76) تلقوا تعليمات من حكومة الدبيبة.

وذلك بعدم التطرق إلى انتخابات 24 ديسمبر خلال الاجتماعات.

وورد بالتقرير، أن رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، ضغط على كل من، محمد المنفي، ونجلاء المنقوش للتراجع عن التصريحات السابقة الداعمة الانتخابات والعمل على تأجيلها.

وفي هذا الشأن، وجّه التقرير أصابع الاتهام، إلى عائلة الدبيبة.

حيث ذكر، أنها “استغلت اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي جرت ما بين 21 و27 سبتمبر، للموائمة بين المنفي والمنقوش ليكونا في صف تأجيل الانتخابات”.