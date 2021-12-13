أجواء باردة تصحبها أمطار متفرقة على الشمال بينما الجنوب مستقر

أخبار ليبيا24

تتأثر الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام على ليبيا بكتلة هوائية باردة نسبيا بداية من اليوم الإثنين تتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصة على مناطق الشمال.

أجواء ماطرة

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية فإن الأجواء اعتبارا من اليوم ستكون باردة نسبيا مع تكاثر للسحب من حين لآخر على أغلب مناطق الشمال يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

وتتكاثر السحب في المنطقة الممتدة رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة والجبل الغربي (نفوسة) مع سقوط أمطار متفرقة خاصة على بعض المناطق الساحلية.

والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. بينما درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (10- 17) مئوية.

وحالة الطقس في المنطقة الممتدة من الخليج إلى سهل بنغازي وحتى أمساعد، الواحات ومراده، مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب.

وأفادت الأرصاد أن هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة مع سحب رعدية أحيانا خاصة على مناطق الجبل الأخضر. إضافة لاحتمال ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية.

والرياح، شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا يوم الغد على بعض مناطق الساحل والجبل. أمّا درجات الحرارة القصوى فتتراوح على أغلب المناطق ما بين (13 – 19) مئوية.

طقس مستقر بالجنوب

وفي الجفرة وحتى سبها، غـات، غدامس والحمادة، فإن حالة السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (15 – 20) مئوية.

أمّا حالة السماء في الكفر والسرير وتازربو، صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى خفيفة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19- 23) مئوية وتسجل انخفاضا بسيطا يوم الغد.