بالفيديو | أب لشهيد “ابني ضحى بروحه فداءً للوطن وقد اشتقت إليه”

أخبار ليبيا 24 – تقارير

بصوت يملئه الحزن وألم الفراق، التقت وكالة أخبار ليبيا 24 بالمواطن المبروك سعيد محمد بوحواء، والد الفقيد “سعد”.

الفقيد “سعد” رئيس عرفاء بقوات الجيش، وهو متزوج ويعول لديه بنتان ويقطن بمنطقة أسلنطة بالجبل الأخضر.

السلطات مقصره

ويقول الحاج بوحواء إن ابنه التحق بمحاور القتال في شهر مارس من عام 2019م (..) ولقي حتفه في محور الطويشة جنوب العاصمة طرابلس.

وفي إجابة عن مراسل الوكالة بخصوص دور الدولة بعد وفاة نجله، قال بوحواء إن السلطات لم تلتفت إلينا أبدًا ولم تقدم شيئا للفقيد ولأسرته.

ويكمل الأب فقدت ابني، كم أن بناته إلى الآن يرهقهن فقدانه وهما على أمل أن يعود أبيهن في يوم من الأيام.

ويعرج بوحواء لحديثه من جديد أنا لست حزين لمصير ابني، فقد قدم روحه فداء من أجل الوطن، وهذا ما نزرعه الآن في بناته.

اشتاق لابني

وذكر أن ابنه لا يملك سكن خاص، مشيرًا إلى أن زوجة ابنه وبناته عادت الآن إلى منزل أهلها لأنها لا تستطيع أن تستأجر منزل لوحدها نظرًا للظروف المالية الصعبة التي تمر بها.

وعن حياة الفقيد، قال الأب والدموع تنهمر من عيناه، اشتاق لابني فقد كان محبوب لدى أهله وجيرانه وأقاربه (..) وكان رحمه الله، قدوة حسنة لجيله وأصدقائه ومحبيه.

تلقي خبر الوفاة

وأشار إلى أن لديه من الأبناء اثنين آخرين، أحدهم من ذوي الإعاقة، ولم يتزوج أحد منهم إلى الآن.

ويسرد بوحواء كيفية تلقيه لخبر وفاة نجله (..) قائلًا في تلك الليلة صليت المغرب وخرجت من المنزل للمرور على أحد الجيران .. فقد كنت أسير على إقدامي وتفاجأت بوجود مجموعة من العربات العسكرية على الطريق.

ويكمل لم انتبه كثيرًا للأمر فقد كانت البلاد في حالة حرب .. وكثيرًا ما تمر العربات العسكرية من المنطقة ذهابًا وإيابًا، لمحاور القتال.

مراسم الدفن والعزاء

وذكر أنه وجد بالرتل العسكري بعض من أصدقاء ابني سعد، سلمت عليهم، ولم يذكر أحد لي شئ عن ابني “سعد”، ومضيت في طريقي.

ويبين أنه بعد برهة من الزمن نداء عليا أحد الجيران (..) وقال لي بالحرف الواحد “عظم الله أجرك في سعد ياحاج”، لم أكن استوعب الأمر حتى أني قلت له من يكون “سعد”، قال لي سعد توفي عصر اليوم ولم يستطع رفاه إبلاغكم.

ولفت إلى أنه حينها أدرت أن هذه العربات العسكرية هم أصدقاء سعد ووجودهم في المنطقة لإبلاغنا بوفاته، وإقامة مراسم الدفن والعزاء.

وختم بوحواء حديثه للوكالة بامتعاضه من تجاهل السلطات، مشيرًا إلى أنه منذ تاريخ وفاة ابنه لم يأتي إليهم أي مسؤول ولا حتى سأل عن الشهيد ولا عن أسرته.