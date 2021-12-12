3 مترشحين يدعون لإنجاح مسار الانتخابات لضمان عدم وجود فراغ سياسي بعد 24 ديسمبر

أخبار ليبيا24

أكد المترشحين للرئاسة فتحي باشاغا ومحمد المنتصر وأحمد معيتيق على ضرورة إنجاح مسار العملية الانتخابية وضمان عدم حصول فراغ سياسي بعد 24 ديسمبر.

كما أكد المترشحين الثلاثة في بيان اطلعت عليه أخبار ليبيا24 بشأن مسار العملية الانتخابية، على حرصهم على تنفيذ الاستحقاق الانتخابي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي في جنيف. وعلى ما تبذله المفوضية العليا للانتخابات من مجهودات التنفيذ هذا الاستحقاق.

وجاء بالبيان إن الوصول لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هو الحل الوحيد الشامل للازمة الليبية. والذي يضمن وجود سلطات جديدة موحدة قادرة على النهوض بليبيا والليبيين.

وورد بالبيان، أن ما أعلنته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يؤكد على ضرورة تكثيف كل الجهود بين القوى السياسية لإيجاد مخرج توافقي يمضي بالعملية الانتخابية. وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا لليبيا ويضمن عدم حصول فراغ سياسي بعد تاريخ 24 ديسمبر من العام الحالي.

ودعا المترشحين الثالثة كل من مجلس النواب والدولة والأعلى للقضاء. إضافة إلى المفوضية العليا للانتخابات للتنسيق فيما بينهم للنظر فيما جاء في بيان المفوضية العليا للانتخابات لإنجاح مسار العملية الانتخابية. وذلك بما يضمن مشاركة كل الأطراف السياسية في منافسة نزيهة وشفافة ومتكافئة الفرص بعيدة عن الإقصاء والمغالبة.

بيان مفوضية الانتخابات

وأصدرت المفوضية العليا للانتخابات السبت بيانا أكدت فيه سوف حرضها على استنفاذ جميع طرق التقاضي. للتأكد من تطابق قرارتها مع الأحكام الصادرة فيها بما يعزز مبدأ (المصداقية) في تطبيق نص القانون وتنفيذه.

وذكرت المفوضية أن الحرص على نجاح هذه العملية هي مسؤولية تضامنية لا تتحملها المفوضية بمفردها ولفتت إلى أن نتائجها سوف تلقي بظلالها على حاضر ومستقبل البلاد.

وأردفت، أنها تحرص على أن لا يكون دورها مقتصر على تنفيذ القانون فقط بل يمتد إلى تطبيق صحيحه بما ينعكس على مصداقية نتائجه.

وقالت المفوضية، إنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الاعلى للقضاء. وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب. وذلك قبل المضي قدما في الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين وفق اللائحة التنظيمية رقم ( 82) لسنة 2021.