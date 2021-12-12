أبوجناح: حكومة الوحدة ستُسلم السلطة للحكومة المنتخبة

أخبار ليبيا 24

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف، رمضان أبوجناح، أن حكومة الوحدة ستُسلم السلطة للحكومة التي ستنتخب في 24 ديسمبر.

وشدد أبوجناح خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأحد، على ضرورة أن يحافظ الشعب على ما تحقَّق من استقرار عبر الانتخابات.

وقال أبوجناح خلال المؤتمر الذي حضره عدد من وزراء الحكومة في طرابلس، إن “حكومة الوحدة داعمة لقيام الانتخابات في موعدها”.

وأكد أبوجناح أن القضاء قال كلمته بشأن الطعون الانتخابية.

وفي السياق أكدت وزيرة العدل، المستشارة حليمة عبدالرحمن، نجاح المرحلة الأولى من العملية الانتخابية.

وأيضا جاهزية الحكومة لمواكبة الاستحقاق المقرر في 24 ديسمبر الجاري.

وشددت وزيرة العدل على أن نجاح الانتخابات “سيكون تحولًا في تاريخ ليبيا ومستقبلها”.

وأشادت بالقضاء الوطني مؤكدة على نزاهته وعلى شفافية العلاقة بين المؤسسات والفصل بين السلطات ووقوفه على مسافة واحدة من المترشحين للانتخابات.