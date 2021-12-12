وزيرا الداخلية والعدل يؤكدان على جاهزية الحكومة لمواكبة استحقاق 24 ديسمبر

أخبار ليبيا 24

قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة، اللواء خالد مازن أن الأمور تسير وفق خطة الوزارة لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر الجاري.

وأكد مازن خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء المكلف رمضان أبوجناح رفقة عدد من الوزراء، أن الوزارة أكملت الاستعدادات الخاصة بتأمين العملية المرتقبة.

وطالب وزير الداخلية في المؤتمر الذي عقد، اليوم الأحد، في طرابلس الجميع الالتزام بأسس العملية الانتخابية.

من جانبها أكدت وزيرة العدل، المستشارة حليمة عبدالرحمن نجاح المرحلة الأولى من العملية الانتخابية.

لافتتا إلى جاهزية الحكومة لمواكبة الاستحقاق المقرر في 24 ديسمبر الجاري.

مشددة على أن نجاح الانتخابات سيكون تحولًا في تاريخ ليبيا ومستقبلها.

وأشادت عبدالرحمن بالقضاء الوطني مؤكدة على نزاهته وعلى شفافية العلاقة بين المؤسسات.

وأيضا الفصل بين السلطات ووقوفه على مسافة واحدة من المترشحين للانتخابات.