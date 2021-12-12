بعد اختطافه شهر ونص .. العبار : نبارك إطلاق سراح “شنقير”

أخبار ليبيا 24 – خاص

رحب وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج رفعت العبار بإطلاق سراح أبوالقاسم شنقير عضو مجلس إدارة المؤسسة .

وكانت مجموعة مسلحة قد اختطفت أبوالقاسم شنقير من مطار معيتيقة، أثناء عودته وأسرته من خارج البلاد في أكتوبر الماضي .

وتنمي رفعت العبار في بيان له اليوم الأحد لشنقير العودة سريعًا لممارسة حياته الوظيفية ومهام عمله وأن يمتعه بالصحة والعافية.

التجاذبات السياسية

وأكد الوكيل دعمه الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات النفطية التابعة لها ولكل العاملين في قطاع النفط بجميع المواقع النفطية .. ويحرص دائما على أن تكون المؤسسة بعيدة كل البعد عن جميع التجاذبات السياسية والنأي بنفسها عن كل ذلك .. والاستمرار في عملها الفني المناط بها في المحافظة على سير عمليات الإنتاج واستدامته كونه المصدر شبه الوحيد للدخل في ليبيا.

ومن هذا المنطلق، طالب العبار أن يتم تسييل مخصصات قطاع النفط بشكل مستمر وبدون توقف.

ذبذبة في العمليات الإنتاجية

كما شدد على ما تم طلبه سابقا بأن يتم استقطاع مخصصات قطاع النفط من الميزانية العامة للدولة، وذلك لحساسية قطاع النفط وضمان استمرار عملياته بشكل سلس وتفادي حدوث أي ذبذبة في العمليات الإنتاجية.

واختطف صباح السبت الموافق 30 أكتوبر 2021 “ابوالقاسم شنقير” عضو مجلس ادارة “المؤسسة الوطنية للنفط” بمطار معيتيقة أثناء عودته من خارج البلاد رفقة أسرته .. بطريقة تعسفية وغير لائقة ولا ترتقي لمستوى المسؤولية في التعامل مع شخصية عامة ووطنية.

رفض قاطع

وإثر سماع الخبر قامت المؤسسة الوطنية للنفط بالتواصل مع كل الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي .. وأبدت رفضها الكامل والقاطع بالسماح لمثل هذه الأعمال العبثية وغير المسؤولة بأن تقع ضد أي شخص من أبناء قطاع النفط .. وإن حدوثها يدل على حالة من التخبط والفوضى بالبلاد وعدم إتباع الإجراءات الرسمية في الاستدعاء والتحقيق.

ونوهت المؤسسة إلى قلقها البالغ إزاء مثل هذه الأعمال الميليشياوية المتكررة التي تمتهن سياسة القبض بطرق تعسفية وغير رسمية لشخصيات عامة .. الأمر الذي قد تترتب عليه تداعيات خطيرة على سير العمليات بقطاع النفط .

وأكدت أن مواقفها الثابتة ضد نزيف الاعتمادات التي كانت تمنح لفئة معينة ب 1.4 ودعوتها لتصحيح الأمور.. بالإضافة إلى مواقفها في مكافحة التهريب وتعاونها الكامل مع مكتب النائب العام لملاحقة المهربين داخليا وخارجيا … هو ما أجج تحالف هذه القوى ضدها ومحاولاتهم المتكررة للنيل منها بطرق مختلفة.