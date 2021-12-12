ميناء الحريقة يستقبل ناقلة نفطية لشحن مليون برميل خام إلى بريطانيا

12 ديسمبر، 2021 8:16 م
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ميناء الحريقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول بميناء الحريقة النفطي في طبرق، اليوم الأحد، أن الميناء التابع لشركة الخليج استقبل الناقلة النفطية “سي كروس” لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى بريطانيا.  

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ أخبارليبيا24 أن الإنتاج من حقلي مسلة والسرير وصل اليوم إلى 225 ألف برميل.

وتجري عمليات الشحن والتصدير بميناء الحريقة وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا.

وأيضا المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

يذكر إلى أن ميناء الحريقة يعتبر من أهم الموانئ النفطية في ليبيا.

وذلك لموقعه الجغرافي ولوقوعه داخل خليج محمي من العوامل الجوية.

12 ديسمبر، 2021 8:16 م
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