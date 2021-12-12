مكافحة الأمراض: انتشار المتحور “أوميكرون” سريع عالميًا

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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن المؤشرات الوبائية تشير إلى سرعة انتشار المتحور أوميكرون عالميًا.

وأضاف المركز في تقرير الوضع الوبائي الأسبوعي لجائحة كورونا الفترة من 03 ديسمبر إلى 09 ديسمبر 2021. أنه من المتوقع سيطرته على المشهد الوبائي خلال 8 أسابيع.

واستطرد المركز أنه رغم سرعة انتشار المتحور “أوميكرون” عالميًا إلا أن منطقة شرق المتوسط و دول الجوار لا تزال تتمتع باستقرار نسبي في الوضع الوبائي.

وأوضح مركز مكافحة الأمراض أن الوضع الوبائي في البلاد لازال يشهد استقرارًا هذا الأسبوع. بالرغم من تسجيل ارتفاعات ملحوظة في بعض المؤشرات.

ولفت إلى أن هذا الارتفاع قد ينبئ بتغير في الوضع الوبائي و ظهور بؤر جديدة للمرض في بعض المدن ذات الكثافة السكانية العالية.

وأصدر المركز الوطني لمكافحة الأرصاد عدة توصيات التي من شأنها قد تقلل من خطر الإصابة بهذا المتحور. مع تزايد المخاوف العالمية بشأن متحور كورونا الجديد “أميكرون”