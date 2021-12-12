قرار جديد للمدرب المصري قبل مواجهة تونس

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اتخذ الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، بقيادة كارلوس كيروش، اليوم الأحد. قرارا جديدا قبل مواجهة تونس في بطولة كأس العرب المقامة في قطر “قطر 2021”.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم الأحد، أكد من خلاله أن كيروش قد منح جميع اللاعبين راحة سلبية، اليوم. سيتم قضاؤها داخل مقر إقامة الفريق بفندقه في العاصمة القطرية، الدوحة.

ومن المقرر أن يستأنف المنتخب المصري، غدا الاثنين، استعداداته للقاء نظيره التونسي في الدور قبل النهائي لكأس العرب. والمقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل

ويشار إلى أن المنتخب المصري قد تأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب. على حساب نظيره الأردن 3-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين، أمس السبت.

يذكر أن مدرب حراس منتخب مصر عصام الحضري باعتذار إلى بعثة المنتخب الأردني، بسبب واقعة خلال المباراة التي جمعت منتخبي البلدين، مساء السبت. ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021.

وعلى حسابه بموقع “فيسبوك”، نشر الاتحاد المصري لكرة القدم، مقطعا مصورا يظهر الحضري وهو يعانق عدنان حمد المدير الفني لمنتخب الأردن.

وعلق الاتحاد المصري على الفيديو قائلا: “الحضري يعتذر لعدنان حمد بعد المباراة”.

وكان الحضري قد توجه إلى دكة بدلاء منتخب الأردن ليحتفل بالهدف الثالث الذي أحرزه مواطنه مروان داوود. في مرمى منتخب الأردن، الأمر الذي أدى إلى مشادات كلامية بين الجهازين الفنيين لمنتخبي مصر والأردن.