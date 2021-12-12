في تصريحات منفردة.. رئيس وعضوي المجلس الرئاسي يعلقون على لقاء الناظوري والحداد

أخبار ليبيا24

أشاد رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، اليوم السبت، باللقاء الذي جمع القائد العام للقوات المسلحة المكلف، الفريق عبدالرازق الناظوري مع رئيس الأركان بحكومة الوحدة الفريق محمد الحداد.

واعتبر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن هذا اللقاء يعد خطوة نحو توحيد المؤسسة العسكرية.

دعوة للالتحاق

بدوره أشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، باللقاء. كما دعا الكوني كافة الضباط والجنود إلى الالتفاف حول قيادات القوات المسلحة من أجل توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

ووصف الكوني اللقاء بين الناظوري والحداد بالتاريخي. كما أنه الخطوة الأهم حتى الآن باتجاه توحيد المؤسسة والوطن ككل.

وكتب الكوني، على تويتر، “وإذ نشيد باللقاء التاريخي الذي جمع قيادتي جيشنا في سرت/ الخطوة الأهم في صيرورة الأحداث السياسية حتى الآن. وباتجاه تحقق وحدة هذه المؤسسة/الوطن. وضمان مناخاً ملحمياً لإنجاح الانتخابات واختيار الشعب لرئيسه وبرلمانه/ لقيام الدولة. نرجو من ضباط وأفراد جيشنا كافة، أن يلتفوا حولهم سنداً وقوة”.

https://twitter.com/Moussa_kouni/status/1469684723756716032

مشروع بناء الدولة

ومن جانبه اعتبر نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي اللقاء بأنه “خطوة نحو مشروع بناء الدولة الليبية الجديدة وجيشها الموحد”.

وقال اللافي إن هذا اللقاء يعتبر خطوة لبناء مشروع الدولة الليبية الجديدة وجيشها الموحد، الذي يتولى حمايتها. وثمّن كل الجهود من أجل تحقيق ذلك.

وكتب اللافي، في تغريدة على تويتر، “إن لقاء السيدين محمد الحداد، وعبد الرازق الناظوري اليوم في مدينة سرت، هو خطوة نحو مشروع بناء الدولة الليبية الجديدة، وجيشها الموحد. والذي يتولى الذود عن حياضها وحماية حدودها”.

وتابع اللافي، “نثمن عاليا كافة الجهود التي أوصلتنا لهذا اليوم، والذين كرسوا كل وقتهم لوأد شبح الحرب والفرقة”.

https://twitter.com/ALafidpc/status/1469710444592046085

وشهدت سرت اليوم السبت لقاءا هو الأول من نوعه بين الناظوري والحداد، وذلك في خطوة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وأكد الناظوري، عقب اللقاء في كلمة مصورة، أن المؤسسة العسكرية ستتوحد قريبا دون التدخل الأجنبي. كما لفت إلى أن مسؤولية القوات المسلحة هي حماية الوطن والدستور والمحافظة على المؤسسة العسكرية، من دون أي اعتراض على تأسيس دولة مدنية في ليبيا.