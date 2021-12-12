سليمان شنين يقدم أوراق اعتماده سفيرا للمنقوش

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قدم السفير الجزائري الجديد لدى ليبيا سليمان شنين اليوم الأحد بطرابلس نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لوزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش وذلك لدى استقبالها له بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.

ونقل السفير تحيات وزير الخارجية الجزائري السيد رمطان لعمامرة للسيدة وزيرة الخارجية وتمنياته للشعب الليبي بمزيد الاستقرار والتقدم .

وأشاد بالحضور المتميز للوزيرة في كل اللقاءات الإقليمية والدولية وقيادتها للدبلوماسية الليبية بكل جذارة واستحقاق .

وأعربت المنقوش خلال اللقاء عن شكرها وتقديرها للجزائر الشقيق رئاسة وحكومة وشعبا. على دعمهم ومساندتهم الدائمة لاشقائهم في ليبيا ، وحرصهم على تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا كافة .

وطلبت الوزيرة نقل تحياتها لوزير الخارجية ، متمنية للشعب الجزائري الشقيق مزيد التقدم والازدهار. وأعربت عن تمنياتها له بطيب الإقامة على الأراضي الليبية مؤكدةً على أنه سيجد كل تعاون من وزارة الخارجية لمساعدته في أداء مهامه.

من جهة أخرى كان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان أكد الاسبوع الماضي أن باريس تنوي تعزيز التعاون مع الجزائر. بشأن الملف الليبي وذلك بعد أول زيارة عقب توتر العلاقات الدبلوماسية. بين البلدين.

في حين قال لورديان في تصريح نقلته وزارة الخارجية الفرنسية أن الجزائر الشريك الأساسي لفرنسا على الصعيد الإقليمي.

ونوهت الخارجية رغبة البلدين في مواصلة تنسيق مبادراتنا الدبلوماسية من أجل تعزيز عملية الانتقال السياسي في ليبيا. عقب مؤتمر باريس. الذي شارك فيه الوزير رمطان لعمامرة ممثلًا للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.