تسجيل عدد (655) إصابة كورونا من إجمالي (4863) عينة

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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد أنه تم تسجيل عدد (655) إصابة بكورونا، بينها عدد (126) حالات حرجة .

وأوضح المركز في بيان له أنه استلم عدد (4863) عينة أظهرت النتائج أن من بينها عدد (4208) عينة سالبة، مؤكدًا أن نسبة الحالات الموجبة (13.4 %).

وأشار المركز إلى أن الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت (1603) حالة وحالات الوفاة بلغت (13) حالة.

وبين المركز أن الإحصاءات العامة، لإجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 378105 حالة. والحالات النشطة 8772 حالة، والمتعافين 363780 حالة، والوفيات 5553 حالة.