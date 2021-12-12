بثنائية رأسية الأخضر يقلب تأخره بفوز على النصر ودارنس يصعق الصداقة بثلاثية

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حقق فريقا الأخضر ودارنس السبت فوزين مهمين في إطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

الأخضر يقلب الخسارة لفوز

وفي لقاء ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء استطاع الأخضر قلب خسارته بهدف إلى فوز مثير على ضيفه النصر بنتيجة (2-1).

وافتتح فريق النصر التسجيل بهدف عامر التاورغي في الدقيقة 52 بعد تمريره بالمقاس من محمد التوهامي، لكن أصحاب الأرض عادلوا النتيجة برأسية للمهاجم أحمد كراوع في الدقيقة 82.

وبعد مرور نحو 3 دقائق من تسجيله لهدف التعادل عاد كرواع مقتنصًا رأسية أخرى لتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 85.

وهذا الفوز هو الثالث للأخضر في 4 جولات، حيث واصل مشواره من دون خسارة، بينما تلقى النصر خسارته الأولى هذا الموسم.

ورفع الأخضر بهذا الانتصار رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني مؤقتا. بينما توقف النصر عند حاجز الـ7 نقاط في الترتيب الرابع.

دارنس يصعق الصداقة بثلاثية

وعلى أرضية ملعبه في درنة صعق دارنس فريق الصداقة بثلاثية نظيفة محققًا فوزًا مستحقًا في الجولة الرابعة من الدوري الليبي.

وافتتح أويس السويح التسجيل للأنيق في الدقيقة 62 وأضاف حسام عبد المجيد هدفا ثانيا في الدقيقة 77 ليكمل مخلص الماجري ثلاثية دارنس بالدقيقة 85.

ويعد هذا الفوز الثاني لفريق مدينة درنة هذا الموسم وحافظ على شباكه نظيفة بعد 4 جولات بدوره تجرع الصداقة خسارته الثالثة هذا الموسم. وذلك من دون أن يتمكن لاعبيه من تسجيل أي هدف في آخر 3 جولات.

وبهذا الانتصار قفز دارنس للمركز الثالث في المجموعة الأولى من الدوري الليبي برصيد 8 نقاط. بينما تجمد رصيد الصداقة عند 3 نقاط بعد 4 جولات.