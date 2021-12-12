انفوجرافيك | أبرز ما جاء في خطاب توديع كوبيش لليبيين

أخبار ليبيا24

انتهت ولاية المبعوث الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم، التشيكي يان كوبيش، بعد أن قدّم الأخير استقالته من مهامه في الـ23 من نوفمبر الماضي.

حطاب كوبيش

ووجه كوبيش قبل انتهاء ولايته خاطب توديع إلى الشعب الليبي تركّز حول العملية الانتخابية، حيث حثّ من خلاله على التمسك بالانتخابات كمخرج للأزمة الليبية.

وقال كوبيش إن أبرز ما جاء في إجراء الانتخابات في موعدها أمر بالغ الأهمية. كما أنها نقطة البدء لمستقبل ديمقراطي جديد لليبيا.

وأردف كوبيش، بأن الانتخابات خطوة غاية في الأهمية للحلول المستقبلية بما في ذلك وضع دستور دائم.

يان كوبيش يحذر

وحذّر المبعوث الأممي المستقيل من أن العزوف عن الانتخابات سيؤدي إلى وضع مصير البلاد تحت رحمة من في داخل ليبيا وداعميهم في الخارج.

وشدد كوبيش، في خطابه التوديعي، على أن الانتخابات مهمة للخروج من دوامة الانتقال السياسي. والتي طال أمدها والعودة إلى الشرعية الديمقراطية.

وقال كوبيش، إن الغالبية الساحقة من الشعب الليبي تريد الانتخابات، بينما العديد منهم تساوره شكوك طبيعية ومخاوف وخوف من المجهول. وذلك مع احتدام التنافس السياسي الشرس والمتعنت في بعض الأحيان وتحوله إلى نزاع.

وأضاف، “أن مع كل المخاطر والتحديات وما يرافقها من أخطاء ومثالب فنية وإجرائية علاوة على الظروف غير المثالية. إلا أنه لا ينبغي تفويت هذه الفرصة لتكون نقطة البدء لمستقبل ديمقراطي جديد لليبيا”.

واستطرد كوبيش، قد لا تكون هذه الانتخابات الحل لجميع المشاكل التي تعاني منها ليبيا، إلا أنها خطوة غاية في الأهمية تفسح المجال أمام الحلول المستقبلية. بما في ذلك افساح المجال لوضع دستور دائم.

وقال كوبيش، إن الانتخابات تفتح الطريق أمام الخروج من حالة الانقسام والشقاق والشلل والاختلال الوظيفي. والذي ألمّ بالمؤسسات التي تعوزها سلطة حقيقية- مما يجعلها أرضا خصبة للتدخل الأجنبي. الأمر الذي زاد من تفاقم المشاكل وإدامة الوضع الراهن.

وناشد كوبيش، جميع الليبيين أن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع وأن يدلوا بأصواتهم للمرشحين القادرين على ضمان الوحدة والاستقرار والسيادة القائمة على المصالحة الوطنية والعدالة والمساءلة والديمقراطية وسيادة القانون والحكم الرشيد. كما ناشدهم بأن يمنحوا فرصاً أكبر للنساء والشباب.