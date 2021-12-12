النويري يدعو لعقد جلسة تشاورية بطرابلس

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دعى رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري أعضاء المجلس إلى عقد جلسة تشاورية غدا الاثنين.

وتحلصت أخبار ليبيا 24 على نسخة من الدعوة التي وجهها النويري لعقد الجلسة. على ان تكون برفع ديوان المجلس بمجمع قاعات فندق ريكسوس بطرابلس.

في حين أوضح النويري أن الجلسة ستخصص لمناقشة تطورات العملية السياسية. وذلك بحسب الدعوة. ⁧

يشار إلى أن البرلمان الليبي شكل الثلاثاء الماضي لجنة نيابية للتواصل مع المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات. بهدف الوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس قبل عقد الجلسة المُقبلة.

وقال، الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن اللجنة تضم اللجنة في عضويتها. عضو عن اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس وعضو عن لجنة الداخلية بالمجلس.

كما تضم اللجنة، عضو عن لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس وعضو عن لجنة العدل بالمجلس، إضافة إلى عضو عن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس.

وعقد المجلس الثلاثاء الماضي جلسة برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه. وذكر بليحق، أن المجلس ناقش تطورات العملية الانتخابية والعراقيل التي تواجهها وخلصت الجلسة اليوم إلى تشكيل لجنة للتواصل مع مفوضية الانتخابات.

والتقى النائب الثاني لرئيس المجلس أحميد حومه الثلاثاء مع رئيس المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات عماد السايح.

وتناول اللقاء تطورات العملية الانتخابية، والإجراءات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأوضح بليحق أن حومة والسايح بحثا سير عمل المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات وفقاً للقوانين الصادرة من المجلس.