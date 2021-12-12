النائبة ربيعة أبوراس: ماحدث في سرت “مسرحية”

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قالت عضو مجلس النواب ربيعة ابوراس ما يحدث اليوم في سرت مسرحية تتجاهل واقع الجمهور المتفرج.

وأضافت بوراس بحسب المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا – أن الجمهور ينتظر أن تقوم العدالة الانتقالية بحق المدن والمناطق والمدنيين في كل ليبيا.

وأشارت النائبة إلى أن تلك المدن تضررت مما يسمى ويطلق عليه جيش وقوات عسكرية تدعي الشرعية والحق في ظلمها الذي مارسته طوال السنين الماضية على كامل التراب الليبي.

وتابعت :”لا نريد جيش وشرطة بقدر ما نريد عدالة أمنية ومؤسسات عسكرية وأمنية خارج “الجيب””.

وتضيف :”تلك المؤسسات تكون بعيدة عن المصالح المناطقية التي تستحوذ على المؤسسات الليبية وتستخدمها لتحقيق أجنداتها وبسط نفوذها غير المرغوب”.

والتقى أمس السبت القائد العام للقوات المسلحة المكلف، الفريق عبدالرازق الناظوري مع رئيس الأركان بحكومة الوحدة الفريق محمد الحداد في سرت من أجل توحيد المؤسسة العسكرية.

وقال الناظوري :”إن كل وجهات النظر في اجتماع اليوم في سرت كانت متقاربة. واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ستكون حاضرة في الاجتماعات المقبلة.

وأضاف :”نحن ننتظر لجنة (5+5) للانضمام لاجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية وسوف تكون هناك اجتماعات متتالية من دون أي تدخل أجنبي”.