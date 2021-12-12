الكبير لبلومبيرغ: ليبيا لم ولن تقترض من الخارج
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قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إن ليبيا لم ولن تقترض من الخارج.
وأضاف الكبير لبلومبيرغ إن إجمالي الدين المحلي سجل 270% من الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد محافظ المركزي على الحكومة والبرلمان التعاون للتغلب على معضلة تخفيض نسبة الدين العام.
وأكد الكبير بالقول :”ونحن في المصرف المركزي على استعداد تام للتعاون من أجل تخفيض نسبة الدين العام”.
وأشار إلى أن من أبرز مشاكل الاقتصاد في ليبيا أن القطاع الخاص كان يساهم بنسبة 80% خلال الفترة (1969 – 1975) وبعد ذلك تغيير الوضع كلياً.
وأفاد المحافظ :”الآن نعمل بكل جد لتمكين القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي عبر تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات”.