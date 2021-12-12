الكبير لبلومبيرغ: ليبيا لم ولن تقترض من الخارج

12 ديسمبر، 2021 9:30 ص
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الصديق الكبير
الصديق الكبير

أخبارليبيا24

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إن ليبيا لم ولن تقترض من الخارج.

وأضاف الكبير  لبلومبيرغ إن إجمالي الدين المحلي سجل 270% من الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد محافظ المركزي على الحكومة والبرلمان التعاون للتغلب على معضلة تخفيض نسبة الدين العام.

وأكد الكبير بالقول :”ونحن في المصرف المركزي على استعداد تام للتعاون من أجل تخفيض نسبة الدين العام”.

وأشار إلى أن من أبرز مشاكل الاقتصاد في ليبيا أن القطاع الخاص كان يساهم بنسبة 80% خلال الفترة (1969 – 1975) وبعد ذلك تغيير الوضع كلياً.

وأفاد المحافظ :”الآن نعمل بكل جد لتمكين القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي عبر تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات”.

12 ديسمبر، 2021 9:30 ص
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