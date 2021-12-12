العليا للانتخابات تتبنى إجراءات قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة

أخبارليبيا24

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أنها ستتبنى بعض الإجراءات. قبل المضي قدماً في الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية.

وأوضحت أنها ستتخذ إجراءات قضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء. وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب.

وأفادت المفوضية العليا للانتخابات أنها باشرت في الإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي منصب رئيس الدولة.

وبينت المفوضية أنها تعكف حالياً على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف.

وأشارت إلى أنها تعمل على التواصل مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب بشأن متابعة العملية الانتخابية والصعوبات التي تواجهها.

وأكدت أنه نظراً لحساسية هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تُحيط بها. فأنها سوف تحرص على استنفاذ جميع طرق التقاضي.

وتابعت أن هذا الإجراء للتأكد من تطابق قرارتها مع الأحكام الصادرة فيها بما يعزز مبدأ (المصداقية) في تطبيق نص القانون وتنفيذه.

وذكرت أن الحرص على نجاح هذه العملية هي مسؤولية تضامنية لا تتحملها المفوضية بمفردها. فنتائجها سوف تُلقي بظلالها على حاضر ومستقبل البلاد.

وأضافت :”نحرص على ألا يكون دور المفوضية مقتصرًا على تنفيذ القانون فقط بل يمتد إلى تطبيق صحيحه بما ينعكس على مصداقية نتائجه”.