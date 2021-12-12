مؤكداً أن ذلك من اختصاص البرلمان.. الصغير: المفوضية طلبت تعديلاً على لائحة الطعون

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أكد رئيس اللجنة النيابية لمتابعة الانتخابات، الهادي الصغير، أن مفوضية الانتخابات، طلبت تعديلاً في مواد لائحة الطعون، مشيرا أن مجلس النواب سيقدر إمكانية تعديلها من عدمه.

وأوضح الصغير في تصريحات صحفية أن المفوضية طلبت مهلة يومين لتقديم تقريرها عن المعوقات التي تواجهها.

وأوضح الصغير أن جلسة النواب يوم الاثنين المقبل ستخصص لسماع إحاطة مفوضية الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء.

يذكر أن اللجنة النيابية عقدت، السبت، اجتماعا مع رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح؛ للوقوف على المعوقات التي تواجه الانتخابات.