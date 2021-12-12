الجنائية الدولية تصدر تعميماً للقبض على سيف الإسلام القذافي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عممت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأحد، تعميما للقبض على سيف الإسلام القذافي ودعت الدول للتعاون بالقبض عليه.

وقالت المحكمة في تعميمها إن “سيف القذافي لا يزال طليقا، يشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية في ليبيا .. والمحكمة تعتمد على تعاون الدول في جميع أنحاء العالم لاعتقاله وإحالته إلى المحكمة”.

يشار أن متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية “فادي العبد الله” ال قال في تصريحات سابقة “إن سيف الإسلام القذافي صادر بحقه أمر قبض منذ 2011 وما زال ساريا حتى الآن”.

Saif #Gaddafi remains at large. He is suspected of crimes against humanity committed in #Libya. #ICC relies on State cooperation worldwide to arrest & transfer him to the Court. Learn more ➡️ https://t.co/3oo1aFdH9x #justicematters #buildingsupport pic.twitter.com/O41YX0sBiG — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) December 12, 2021

وأوضحت المحكمة الجنائية أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها في عام 2011 بحق نجل معمر القذافي (..) المرشح الحالي في انتخابات الرئاسة القادمة سيف لا تزال سارية.

وفي وقت سابق، وجه سيف الإسلام الشكر للقضاة على قبول طعنه ضد قرار المفوضية العامة للانتخابات استبعاده من الترشح.

وتسود الأوساط السياسية حالة من الجدل في أعقاب ظهور سيف القذافي، وترشحه وقبوله في السباق الرئاسي (..) وكذلك تصدرّه لاستطلاعات الرأي كأكثر المرشحين حظوظا للفوز بالرئاسة.

حيث ترفض قوى سياسية محسوبة على ثورة فبراير ترشح القذافي الابن وتوليه أيّ منصب مستقبلي في البلاد، وأعلنت مقاطعتها للانتخابات واستعدادها لمنع إجرائها.

وقبل شهر، تقدم سيف الإسلام القذافي بأوراق ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية في بلاده بعد سنوات من العمل السياسي في الخفاء .. لكن المفوضية العليا للانتخابات التي تدير العملية الانتخابية في ليبيا، استبعدته من القائمة الأولية للمرشحين بحجة عدم توفره على شروط الترشح (..) قبل أن تقضي محكمة سبها وبشكل نهائي بإعادته إلى السباق الرئاسي، بعد قبولها الطعن الذي تقدمّ به.