الجنائية الدولية تصدر تعميماً للقبض على سيف الإسلام القذافي

عممت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأحد، تعميما للقبض على سيف الإسلام القذافي ودعت الدول للتعاون بالقبض عليه.

وقالت المحكمة في تعميمها إن “سيف القذافي لا يزال طليقا، يشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية في ليبيا .. والمحكمة تعتمد على تعاون الدول في جميع أنحاء العالم لاعتقاله وإحالته إلى المحكمة”.

يشار أن متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية “فادي العبد الله” ال قال في تصريحات سابقة “إن سيف الإسلام القذافي صادر بحقه أمر قبض منذ 2011 وما زال ساريا حتى الآن”.

