البعثة ترحب بوصول ستيفاني وليامز إلى طرابلس

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رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها بوصول المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا ستيفاني وليامز. إلى طرابلس في 12 من ديسمبر 2021.

واوضحت البعثة أن وليامز سوف تتولى المستشارة الخاصة بالتنسيق الذي وصفته بالوثيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لقيادة جهود المساعي الحميدة والوساطة.

وأكدت العمل مع الجهات الفاعلة الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ المسارات الثلاثة. للحوار الليبي- الليبي ودعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

في حين أكدت أنها ستعمل مع الأطراف الليبية الفاعلة لمساعدتها في المحافظة على الزخم الذي تحقق حول الانتخابات الوطنية.

ونوهت للإقبال غير المسبوق على تسجيل الناخبين ونجاح توزيع بطاقات الناخبين. وتسجيل عدد كبير من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين.

وأشادت الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. التي حققت تقدماً كبيراً في الاستعدادات الفنية للعملية الانتخابية رغم العديد من التحديات وضيق الوقت.

وقالت “لقد عانى الليبيون بما فيه الكفاية جراء النزاع والتشظي وانقسام المؤسسات والشعب الليبي يستحق الفرصة لاختيار قادته عبر صناديق الاقتراع.

وأكدت أن البعثة ستواصل بالتعاون الوثيق مع المستشارة الخاصة والشركاء الكبيراً الآخرين دعم العملية الانتخابية التي يمكن أن تفضي إلى الوحدة والاستقرار وإيجاد مؤسسات شرعية في البلاد.

في حين قالت ويليامز في تغريدة لها عبر تويتر أشكر الأمين العام للأمم المتحدة. على الثقة التي منحني إياها كمستشارة خاصة له بشأن ‎ليبيا”.

وتابعت المستشارة :”سعيدةٌ جداً بعودتي إلى هذا البلد العزيز وكلي أمل أن أتمكن من توطيد سبل الاستقرار وتعزيز السلم والتقدم نحو مستقبلٍ مشرق”.