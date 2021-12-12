الأمم المتحدة ترحب باجتماع الناظوري والحداد

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رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باللقاء الذي عقد أمس السبت في مدينة سرت. بين القائد العام المكلف للقوات المسلحة الليبية الفريق عبد الرازق الناظوري ورئيس الأركان المعين من حكومة الوفاق السابقة محمد الحداد.

وقالت البعثة في بيان لها اليوم الأحد «‏”رحب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحيباً حاراً بالاجتماع الذي عقد يوم أمس. 11 ديسمبر، بين الفريق أول محمد الحداد والفريق أول عبد الرزاق الناظوري في سرت».

كما شجعت البعثة جميع الأطراف على اتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة. نحو توحيد مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية».

وكان القائد العام للقوات المسلحة المكلف، الفريق عبدالرازق الناظوري قد عقد أمس السبت لقاء مع، الفريق محمد الحداد، في سرت.

وأوضحت المصادر أن اللقاء تم بتنسيق من طرفي اللجنة العسكرية 5+5 دون أي تدخل خارجي.

وأشارت المصادر إلى أن اللقاء يأتي في إطار توحيد المؤسسة العسكرية.

يذكر أن اللجنة 5+5 وقعت في 23 أكتوبر 2020 في جنيف اتفاق وقف إطلاق النار المتضمن لإجراءات توحيد المؤسسة العسكرية.

وأيضا فتح الطريق الساحلي وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

في سياق ماصل أشاد رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي أمس السبت، باللقاء الذي جمع القائد العام للقوات المسلحة المكلف، الفريق عبدالرازق الناظوري مع رئيس الأركان بحكومة الوحدة الفريق محمد الحداد.

واعتبر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن هذا اللقاء يعد خطوة نحو توحيد المؤسسة العسكرية.