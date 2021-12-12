أول تعليق لـ”شيرين” بشأن ظهورها حليقة الرأس

أخبارليبيا 24 – شباب

نفت المطربة المصرية “شيرين” أن يكون طليقها المطرب “حسام حبيب” هو السبب في ظهورها حليقة الرأس خلال حفلتها الأخيرة، في العاصمة الإماراتية أبوظبي .. مطالبة جمهورها بعدم إطلاق الأحكام المسبقة والتأويلات غير الحقيقية.

وأضافت “شيرين” في تغريدة لها على حسابها في تويتر: “ليه ميكونش لوك جديد؟.. ليه ميكونش تغيير؟.. ليه ميكونش أنا اللي عملت كده حتى لو عندي اكتئاب؟”، لافتةً إلى أنها تشعر بالاستغراب من افتراضات الجمهور وتأويلته السلبية لظهورها حليقة الرأس في مشهد غير متعاد.

كما اعتبرت “شيرين” أن السيء في التأويلات هو التسبب بظلم شخص بريء (..) في إشارة إلى طليقها “حبيب” خاصة وأن بعض صفحات التواصل الاجتماعي قد نشرت أنباءاً بان شرين قد تعرضت للتعنيف (..) قبل انفصالها عن حبيب الذي حلق شعرها بشكل كامل.

كما استدارت وخاطبت الموسيقيين قائلة: “لا تقولولي شعر ولا كوافير ولا هم بقى”. وأضافت “ما فيش أحسن من كدا.. احساس حلو قوي”.

إلى جانب ذلك، قالت “شيرين” في تغريدتها “السيئ والأسوأ وظلمتوا شخصا بريئا وظلمتوني، أنا قوية بيكوا، بس محبش حبكوا ليا يخليكوا متشوفوش الحقايق أو تكونوا ظالمين”، مطالبةً بشكل صريح الجميع بالكف عن الزج باسم طليقها في تلك الأزمة.

وأضفت “شيرين” قليلاً من المزاح خلال الحفلة المذكورة، حيث استدارت وخاطبت الموسيقيين قائلة: “لا تقولولي شعر ولا كوافير ولا هم بقى، ما فيش أحسن من كدا، إحساس حلو قوي”.

يشار إلى ان الظهور الأول للمطرب “شيرين” عقب انفصالها عن زوجها “حسام حبيب”، والتي أثارت موجة جدل كبيرة في مصر، لا سيما بعد تداول أنباء تفيد بتلقيها تلقيها تهديدات من الفنان “حسام حبيب”، بعد إعلانها بشكل صريح وواضح عن طلاقهما.

شائعات

يذكر أن العديد من الشائعات كانت لفت حياة صاحبة “جرح تاني” خلال الأسابيع الماضية، قبل أن تصدر بياناً الأسبوع الماضي تؤكد فيه انفصالها رسمياً عن زوجها. وقالت حينها إن الانفصال حدث “في هدوء تام”، نافية وجود أي خلافات بين الطرفين على الإطلاق.

كذلك شددت على أنها تكن لطليقها كل الاحترام، وطالبت الجميع باحترام حياتها الخاصة، وعدم نشر أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها.

إلى ذلك، أكدت أنها ستهب حياتها الآن إلى فنها وابنتيها مريم وهنا، خاصة أنها ابتعدت خلال الفترة الأخيرة عن جمهورها.