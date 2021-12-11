نورلاند والنايض يبحثا إجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية

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إلتقى سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند. بمقر إقامته بطرابلس الجمعة المترشّح الرئاسي رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض.

وأكد النايض بحسب منشور على صفحته بالفيسبوك أنه تم مناقشة آخر المستجدات في ليبيا.

في حين ناقش الطرفان سبل إجراء العملية الانتخابية في وقتها المحدد وضمانات نزاهتها وشفافيتها وإنصافها وإلزام الجميع بتطبيق نتائجها.

في حين بحث مساء أمس سفير أسبانيا لدى ليبيا خافيير لاراشي بمقر مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة في تونس العاصمة. بالمترشح الرئاسي عارف النايض. رئيس تكتل إحياء ليبيا بحث آخر المستجدات في ليبيا. وسبل إجراء العملية الانتخابية في وقتها المحدد وضمانات نزاهتها وشفافيتها وإنصافها وإلزام الجميع بتطبيق نتائجها.

وبحسب إيجاز صحفي للصفحة الرسمية لموقع النايض فقد التقت عصر اليوم سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد بمقر مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة في تونس العاصمة بالمترشح الرئاسي عارف النايض. رئيس تكتل إحياء ليبيا، وتناقشا عن آخر المستجدات في ليبيا وسبل إجراء العملية الانتخابية في وقتها المحدد وضمانات نزاهتها وشفافيتها وإنصافها وإلزام الجميع بتطبيق نتائجها.

وفي شأن أخر أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان أن باريس تنوي تعزيز التعاون مع الجزائر بشأن الملف الليبي. وذلك بعد أول زيارة عقب توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

في حين قال لورديان في تصريح نقلته وزارة الخارجية الفرنسية أن الجزائر الشريك الأساسي لفرنسا على الصعيد الإقليمي.

ونوهت الخارجية رغبة البلدين في مواصلة تنسيق مبادراتنا الدبلوماسية من أجل تعزيز عملية الانتقال السياسي في ليبيا عقب مؤتمر باريس الذي شارك فيه الوزير رمطان لعمامرة ممثلًا للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون