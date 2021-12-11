تطور جديد .. مكافحة الفساد تستدعي وزير المالية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استدعت هيئة مكافحة الفساد وزير المالية خالد المبروك لسماع أقواله في تحقيقات تخص المال العام .

وقالت الهيئة في منشورها الذي يحمل الرقم الإشاري هـ و 19792، “إنها في إطار ممارسة مهامها المناطة بها. وبالإشارة إلى كـتـاب مدير إدارة متابعـة القطاع المالي بالهيئـة، وتأسيسا إلى ما خلصت إليه الإدارة المختصة فإن الأمر يتطلب حـضـوركم إلى مقر الهيئة بمدينة طرابلس منطقة السياحية أبـو نـواس .. وذلك لسماع أقـوالكم يوم الأربعاء الموافق 2021/12/15 على تمام الساعة 10:30 صباحا”.

اتهامات بالفساد

ولم تنج حكومة الدبيبة من اتهامات بالفساد، ظهرت في بيانات سابقة لأعضاء مجلس النواب وأثناء مساءلة الحكومة التي انتهت بسحب الثقة منها.

وسحب مجلس النواب الليبي الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وكلفها بتسيير الأعمال ورفض اعتماد الميزانية التي تجاوزت 100 مليار دينار .. إلا أن إنفاق الحكومة تجاوز ما كان مخططا في الميزانية بحسب تصريحات نائب محافظ البنك المركزي علي الحبري.

إنفاق كارثي

وقال الحبري إن “قرارات الحكومة في الإنفاق كارثية .. ويفترض أن الإنفاق العام في حدود معينة، حتى يكون مستقرا ومتوازنا مع سعر الصرف”.

واعترفت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بتفشي الفساد ببلادها بشكل كبير .. في وقت تشير فيه التقارير الرسمية إلى تبديد واسع للمال العام في قطاعات الدولة الليبية المختلفة.

آفة الفساد

قالت المنقوش في بيان عبر حسابها على تويتر أمس “الفساد آفة فتاكة تنهش جسد دولتنا، وعلى الرغم مما تمر به بلادنا .. لا يكفي لمحاربة الفساد تشكيل أجسام ومنظمات فقط لكن لا بد من وجود إرادة حقيقية وجهود موحدة”.

حيث عانت ليبيا منذ عام 2011 من الفساد المالي والإداري، والذي استشرى إبان حكومة فايز السراج وشرع مكتب النائب العام مؤخرا في إصدار عدد من قرارات القبض على كبار المسؤولين، بينهم وزراء في حكومته بتهم فساد.

وتشير التقارير الدولية إلى ارتفاع في مستوى الفساد في ليبيا. كما يظهر مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية أنها حلت رقم 173 عالميا من ضمن 180 دولة عام 2020.

وكما تعاني ليبيا الدولة النفطية المعفاة من قيود أوبك للإنتاج لتبلغ صادراتها نحو مليون و300 ألف برميل يوميا ترديا في الخدمات الأساسية خاصة الصحية.