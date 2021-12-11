محمد بوعزوم: موعد الانتخابات الليبية مهم للغاية

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أكد رئيس النيجر محمد بو عزوم في تصريحات لراديو فرنسا الدولي أن موعد الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر مهم جدا.

وأعرب عزوم الذي تترأس بلاده مجلس الأمن لشهر ديسمبر الجاري. عن أمل بلاده أن تجرى الانتخابات في ظروف جيدة لتمهيد الطريق لتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا.

يذكر أن النيجر من دول جوار ليبيا التي شاركت في اجتماع مع اللجنة العسكرية المشتركة. وتوصلت إلى الاتفاق على تسريح المرتزقة بشكل متوازن من البلاد.

من جانب أخر قالت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي كارن ساساهارا. إن الولايات المتحدة تعمل مع الشركاء الدوليين والقادة الليبيين لإنزال العقوبات على كل من يعرقل العملية الانتخابية.

في حين أضافت ساساهرا خلال جلسة استماع للجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفرعية بمجلس النواب الأمريكي إن ليبيا الآن تمرّ بمنعطف طرق خطِر.

وأكدت أن الاستعدادات التقنية واللوجستية للانتخابات تسير بصورة جيدة، وأن الولايات المتحدة تقف مع الشعب الليبي لتحقيق السلام والأمن والازدهار.

وأشارت نائبة مساعد وزير الخارجية أن بلادها تقدم الدعم لمفوضية الانتخابات لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

في حين أوضحت أن الولايات المتحدة تدعم جهود (5+5) لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

ولفتت إلى أنها تتعاون مع شركائها الدوليين في دعم الجهود الرامية لإخراج المرتزقة لإعطاء الفرصة للحكومة الجديدة لإحلال الاستقرار.

في حين قالت ساساهرا :”نحن على اطلاع كامل على ما جرى من جرائم ومذابح جماعية وانتهاكات لحقوق الإنسان، وكل من تورط في ذلك ستطاله يد العدالة”.

في حين بينت أن وزير الخارجية الأمريكي شدد على محاسبة كل من تورط في ارتكاب الجرائم في ليبيا.

وكان السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، حذر الخميس، من عرقلة المسار الانتخابي. مؤكدا ”دعم أمريكا لجهود الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية.