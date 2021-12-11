قط يثير قلق سكان مدينة أمريكية

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لمدة يومين على الأقل وربما أكثر، كان سكان أحد ضواحي مدينة دنفر الأمريكية قلقين بشأن مصير قط أسود يدعى بانثر .. كان يقف فوق عمود مرافق يبلغ ارتفاعه 36 قدمًا (11 مترًا).

مكث بانثر في مكانه على الرغم من الجهود التي بذلها الشريك في ملكيته أليكسيس سوبيرانيس وآخرين لإنزاله من على العمود.

لا التوسل ولا الإغراء بالطعام نجح في إغراءه بالنزول، وفقًا لتقرير صحيفة سنتينل كولورادو.

فـُقد القط في وقت سابق من هذا الأسبوع وشوهد لأول مرة فوق العمود يوم الأربعاء.

قالت جيسيكا ميدوز من مدينة أورورا صباح الجمعة، عندما تساقطت الثلوج للمرة الأولى خلال الموسم:” كان الجميع يقول: ضعوا الطعام له وسوف ينزل في نهاية المطاف”.

وأضافت:” هذا لن يحدث”.

قالت ميدوز إنها وجيرانها اتصلوا بشركة أورورا لمراقبة الحيوانات وإكسيل إنيرجي للمساعدة.

قالت ميدوز:” يقول الجميع إنهم لا يستطيعون فعل أي شيء”.

Crews successfully removed a cat from a top a light pole near 17th Ave and Jasper St. The cat named "Pantera" was reunited with its family. No further updates.#AFRIncident #CatRescue pic.twitter.com/3KIILVSXEu — Aurora Fire Rescue (@AuroraFireDpt) December 10, 2021

وفقًا لمرفق آخر، تتمثل الممارسة المعتادة في منح القطط الوقت الكافي لكي تهبط إلى أسفل بمفردها، وفقًا لما أوردته صحيفة سنتينل كولورادو.

وصلت أنباء محنة بانثر إلى عضو مجلس أورورا، كورتيس غاردنر، وأرسل مسؤولو المدينة شاحنة بها سلم بعد ظهر يوم الجمعة.

بعد وصول الشاحنة إلى مكانها، أنقذ رجال الإطفاء القط. بدا القط حريصا على الدخول في حاملة حيوانات أليفة.

قالت كيمبرلي ميدينا، وهي شريك آخر في ملكية بانثر، إنه كان يُسمح لها دائمًا بالخروج.

وقال:” لن يحدث ذلك بعد الآن أبدا”.