قط يثير قلق سكان مدينة أمريكية

لمدة يومين على الأقل وربما أكثر، كان سكان أحد ضواحي مدينة دنفر الأمريكية قلقين بشأن مصير قط أسود يدعى بانثر .. كان يقف فوق عمود مرافق يبلغ ارتفاعه 36 قدمًا (11 مترًا).

مكث بانثر في مكانه على الرغم من الجهود التي بذلها الشريك في ملكيته أليكسيس سوبيرانيس وآخرين لإنزاله من على العمود.

لا التوسل ولا الإغراء بالطعام نجح في إغراءه بالنزول، وفقًا لتقرير صحيفة سنتينل كولورادو.

فـُقد القط في وقت سابق من هذا الأسبوع وشوهد لأول مرة فوق العمود يوم الأربعاء.

قالت جيسيكا ميدوز من مدينة أورورا صباح الجمعة، عندما تساقطت الثلوج للمرة الأولى خلال الموسم:” كان الجميع يقول: ضعوا الطعام له وسوف ينزل في نهاية المطاف”.

وأضافت:” هذا لن يحدث”.

قالت ميدوز إنها وجيرانها اتصلوا بشركة أورورا لمراقبة الحيوانات وإكسيل إنيرجي للمساعدة.

قالت ميدوز:” يقول الجميع إنهم لا يستطيعون فعل أي شيء”.

Crews successfully removed a cat from a top a light pole near 17th Ave and Jasper St. The cat named "Pantera" was reunited with its family. No further updates.#AFRIncident #CatRescue pic.twitter.com/3KIILVSXEu

— Aurora Fire Rescue (@AuroraFireDpt) December 10, 2021