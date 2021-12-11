طبرق.. 355 طالب يجرون امتحان القبول في المعاهد النفطية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرى 355 طالب من حاملي الشهادة الإعدادية في طبرق، اليوم السبت، امتحان القبول في المعاهد النفطية.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، أكد عضو لجنة قبول الطلبة، صالح سالم انداري، أن من ضمن شروط القبول أن يون تقدير الطالب العام لا يقل عن جيد.

مشيرا أن درجات مادتي العلوم والرياضيات للطلبة المتقدمين يجب ألا تقل عن 65%.

وجرى الامتحان التحريري، اليوم السبت، في مدرسة الشهيد بوعطيوة بالقرب من ميناء الحريقة النفطي.

انداري أكد أن أوراق الامتحانات سيتم تجميعها على مستوى ليبيا لتصحح عن طريق لجنة مركزية في طرابلس.

مشيرا أنه سيتم اختيار من يتجاوز امتحان القبول بما يتلائم مع استيعاب معهد النفط والمركز النوعي للتدريب في الزاوية.

وكانت قد شرعت 17 لجنة على مستوى ليبيا والمكلفة من المؤسسة الوطنية للنفط في قبول الطلبة حاملي الشهادة الإعدادية للموسمين الدراسيين: 2020-2019 و 2021-2020.

يذكر أن لجنة طبرق تستهدف الطلبة الدارسين في المناطق من عين الغزالة غرباً إلى أمساعد شرقاً.

وإلى الجغبوب جنوباً بالإضافة إلى ضواحي طبرق.