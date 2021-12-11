طائرة كهربائية مستوحاة من مسلسل كرتوني

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كشفت شركة “Phractyl” الجنوب أفريقية الناشئة عن مفهوم جديد وثوري للطائرات الكهربائية. من خلال طائرتها الجديدة التي ستحمل اسم “Macrobat”، التي منحت شكلا فريدا على هيئة طائر ضخم، قد يشبه، إلى حد ما. الشكل المعدني الذي ظهر في المسلسل الكرتوني الجميل “النسر الذهبي”، لكن مع اختلاف الألوان وتفاصيل الشكل.

ومنحت طريقة فريدة للهبوط من خلال تزويدها بقوائم تأخذ شكل ساقي. وأجنحة مائلة إلى الأعلى من المنتصف علق أسفلها المراوح. مع المحركات. الأمر الذي جعلها تشبه إلى حد بعيد الطائر العملاق.

ويؤكد المطورون أنها “Macrobat”، ستكون قادرة على الإقلاع والهبوط بشكل عمودي تقريبا والوصول إلى سرعات تصل إلى 180 كم في الساعة.

وبحسب موقع “nplus1” زودت بمحركات قوية، ليس فقط خلف المراوح المعلقة على الأجنحة، بل في “الوركين والركبتين والكاحلين”. بهدف تقديم آلية هبوط ديناميكية عن طريق آلية مشابهة لساقي طائر.

بالإضافة إلى ذلك، تم وضع حزمتي جنازير أسفل أقدامها لتمكينها من التحرك على الأرض بكفاءة. خصوصا الأرض غير المتناسقة أو الوعرة.

وخلال عملية الإقلاع، تقوم برفع أقدامها ووضعها خلف قمرة القيادة، أي أسفل الذيل. مما يمنح ديناميكية هوائية جيدة تقلل الاحتكاك.

وأثناء الهبوط، تميل قمرة القيادة أيضًا حوالي 45 درجة، حيث يكون من الصعب رؤية موقع الهبوط. لكن ما تزال الآلية التي يخطط من خلالها المطورون لحل هذه المشكلة غير واضحة، بحسب المصادر.

وبحسب موقع المشروع، ستكون ذات مقعد واحد فقط، ويصل مدى طيرانها إلى 150 كم. وستكون قادرة على حمل ما يصل إلى 150 كغ من الحمولة والوصول إلى سرعات تصل إلى 180 كم في الساعة.

وعند الانتهاء من التصنيع، ستتحول أسطورة “النسر الذهبي” الذي عشقه الأطفال في المسلسل الكرتوني إلى حقيقية وقد تطلى يوما ما باللون الذهبي لتكون مشابهة للنسخة الخيالية أيضا.