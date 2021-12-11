شيرين ترد على حلاقة شعرها بسبب طليقها حسام حبيب

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ردت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، اليوم السبت، لأول مرة على الأخبار المتداولة. حول تورط طليقها المطرب والملحن المصري حسام حبيب في حلاقة شعر رأسها. التي ظهرت بها في حفلها أمس الجمعة بأبو ظبي وأثارت جدلاً واسعاً.

شيرين عبد الوهاب أعربت، عبر صفحتها على “تويتر”، عن استيائها من هذه الأخبار، قائلة. “ليه فرضتوا السيئ والأسوأ وظلمتوا شخص بريء وظلمتوني”.

ووجهت رسالة معاتبة إلى جمهورها، معتبرة أن تلك الاتهامات جاءت بسبب حب الجمهور لها. وغضبه بعد صدمته بظهورها دون شعر، ومؤكدة أنها تستمد قوتها منهم.

يشار إلى أنه عقب ظهورها خلال حفل غنائي أمس الجمعة، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وهي حليقة الشعر، تداول بعض الأخبار تورط حسام حبيب في حلاقة شعرها.

وأحيت الفنانة المصرية،حفلا غنائيا في إمارة أبو ظبي، ‏ضمن مهرجان. “أم الإمارات”.‏ وصدمت شيرين جمهورها في الحفل بعدما أطلت عليهم وقد حلقت شعرها.

وقالت المطربة المصرية عن مظهرها الجديد: “سعيدة أنني معكم، ويارب أن تتقبلوني بهذا الشكل. لقد فُقت بشكلي الجديد”، ليصفق الجمهور لها بشدة.

وتابعت ممازحة جمهورها أنها تتحدى الفنانة السورية، أصالة نصري. أن تحلق شعرها لهذه الدرجة القصيرة، خاصة وأن الأخيرة اعتادت أن تقص شعرها.

وقالت: “إنني أتحدى أصالة، لن تقدر على فعل ما فعلته”. كما مازحت شيرين جمهورها في الحفل عن شكلها الجديد قائلة: “بلا شعر بلا كوافر بلا هم”.

وكانت قد أكدت خبر طلاقها من المطرب المصري، حسام حبيب، الأسبوع الماضي. بإصدارها بيانا أكدت فيه أن أسباب الانفصال تخصها وحدها، وأنها تكن كل الاحترام له.