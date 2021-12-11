زينينغا يؤكد لـ السايح دعم البعثة الأممية للانتخابات الليبية

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، مستجدات العملية الانتخابية.

ووفقا للمفوضية بحث اللقاء الذي عقد، اليوم السبت، تطورات المشهد السياسي وتداعياته على العملية الانتخابية.

واستعرض السايح خلال اللقاء التقدم الذي حققته المفوضية باستكمال مرحلة تسجيل المرشحين والاستعدادات التي غطت جوانب التدريب والعمل اللوجستي.

وأكد زينينغا دعم البعثة والمجتمع الدولي عامة للانتخابات الرئاسية.

مشددًا على ضرورة انعقادها في موعدها المحدد، لما تعكسه هذه العملية الانتخابية على سلم واستقرار البلاد.