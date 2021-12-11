تعرف عليها.. أول دولة تقترب من منع تدخين الشباب

أخبار ليبيا 24

تتجه نيوزيلندا إلى منع شبابها من التدخين بشكل نهائي في المستقبل القريب؛ وذلك في خطوة غير مسبوقة على المستوى الدولي تهدف إلى تجنيب المجتمع أضرار السجائر بأنواعها.

وبموجب قانون يتوقع أن يُفعل العام المقبل، فإن كافة الأشخاص الذين ولدوا بعد عام 2008، لن يسمح لهم بشراء السجائر طيلة حياتهم.

ترحيب طبي واسع

وقالت وزيرة الصحة النيوزيلندية عائشة فيرال: “نريد أن نتأكد من أن الشباب لن يبدؤوا التدخين على الإطلاق”.

وحظيت الخطة بترحيب واسع في الوسط الطبي، لأن الأمر يتعلق بسابقة على المستوى الدولي من أجل تطويق عادة التدخين.

نيوزيلندا غير مستعدة للتخلي عن الناس

وأوضحت الوزيرة أنه “إن خفض نسبة المدخنين ربما يستغرق عقودا، والحكومة ليست مستعدة لتتخلى عن الناس”.

وفي حال مضى هذا القرار قدما، فإنه بدءا من سنة 2027، لن يكون أي شخص دون الرابعة عشرة في نيوزيلندا قادر على شراء سيجارة طيلة حياته.

خفض عدد متاجر السجائر

ومن بين مقترحات القرار، خفض عدد المتاجر التي تبيع منتجات التبغ، فضلا عن خفض مستويات النيكوتين فيها.

وفي الوقت الحالي، تصل نسبة المدخنين إلى 11.6 في المئة من النيوزيلنديين الذين تزيد أعمارهم على الخامسة عشرة.

لكن نسبة المدخنين ترتفع إلى 29 في المئة وسط الأفراد البالغين من “الماوري”، وهم سكان البلاد الأصليون.

ومن المرتقب أن تجري الحكومة مشاورات قبل تقديم القانون للبرلمان في يونيو 2022، على أن يُصدق عليه أواخر العام المقبل.