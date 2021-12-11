ترحيل 176 من المهاجرين إلى خارج ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن ترحيل 176 لاجئاً وطالب لجوء من الفئات المستضعفة من ليبيا .. على متن رحلة إنسانية إلى رواندا عبر مطار معيتيقة الدولي.

وقالت المفوضية في بيانًا إن هذه الرحلة التي نظمتها المفوضية كانت هي الرحلة الثانية من نوعها إلى رواندا هذا العام .. وذلك باستخدام آلية العبور الطارئ، حيث كانت الرحلة الأولى في يوليو الماضي.

ضحايا الاتجار بالبشر

وأشارت المفوضية إلى أن من بين الذين تم ترحيلهم كانوا رجال ونساء وأطفال، من ضمنهم عدة أطفال رضع من إريتريا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان، منوهة إلى أن العديد منهم كانوا ضحايا الاتجار بالبشر وأطلق سراح العديد منهم من مراكز الإيواء، بحسب البيان.

وأشاد رئيس بعثة المفوضية في ليبيا جان بول كافالييري، في تصريحات صحفية، بتعاون السلطات الليبية في تسهيل هذه الرحلة.

وأوضح كافالييري أن المفوضية تهدف من خلال ترحيلهم إلى مساعدتهم في إيجاد حلول دائمة مثل إعادة التوطين في بلدان ثالثة، أو العودة الطوعية .

يُشار إلى أنه تم إجلاء 824 من اللاجئين وطالبي اللجوء حتى الآن من ليبيا إلى رواندا منذ عام 2019.

وأعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في نوفمبر الماضي، عن ترحيل 163 نيجيريا إلى بلادهم، وذلك من خلال مطار معيتيقة الدولي.

وبحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للجهاز، فإنه تم ترحيل 163 نيجيريا من نزلاء مركز إيواء طرابلس بطريق السكة ومن المسجلين في سفارة نيجيريا في ليبيا.

العودة الطوعية

وشدد مركز مكافحة الهجرة على أن عملية الترحيل جاءت بتعليمات من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ومكتب النائب العام.

وأتم المركز بيانه قائلا: “العملية تمت بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة في إطار برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين حيث تم إجراء فحص طبي لمن تم ترحيلهم، إضافة إلى مسحات وباء كورونا التي أظهرت عدم إصاباتهم بالوباء”.

وأعادت السلطات الليبية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة أمس الأربعاء من مصراته 91 مهاجراً نيجيرياً غالبيتهم من النساء والأطفال في عملية استؤنفت معها رحلات الإعادة الطوعية جواً.

مرحلين للنيجر

وقال رئيس قسم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في مطار مصراته الدولي المقدم حسين أمين التركي “قمنا بتسيير رحلة عن طريق المنظمة الدولية للهجرة من مطار مصراته الدولي إلى مطار نيامي بجمهورية النيجر”.

وأوضح أن “عدد المهاجرين 91 شخصاً بينهم 6 رجال و25 امرأة و60 طفلاً ورضيعاً”.

وتعد ليبيا نقطة عبور رئيسية لعشرات الآلاف من المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا والوافدين غالبيتهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

محور الهجرة

ومنذ أسابيع عدة تواجه طرابلس انتقادات كثيرة تدين المعاملة السيئة التي يلقاها المهاجرون على الأراضي الليبية.

وكانت السلطات الليبية قد أطلقت في مطلع أكتوبر حملة ضد المهاجرين في العاصمة الليبية أوقعت قتيلاً و15 جريحاً على الأقل.

وتم خلال هذه الحملة التي نفّذت تحت شعار مكافحة تجارة المخدرات، توقيف خمسة آلاف شخص على الأقل.

وبعد أيام قليلة فر نحو ألفي مهاجر من مركز احتجاز، قُتل ستة منهم برصاص حراس المركز الليبيين، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

ومذّاك ينفّذ مئات المهاجرين اعتصاماً أمام المكتب المركزي للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة للمطالبة بترحيلهم من ليبيا.