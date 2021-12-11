بواسطة ليبية.. الناظوري يلتقي الحداد في سرت

أخبار ليبيا 24

أكدت مصادر صحفية متطابقة، اليوم السبت، أن القائد العام للقوات المسلحة المكلف، الفريق عبدالرازق الناظوري، عقد لقاء مع، الفريق محمد الحداد، في سرت.

وأوضحت المصادر ذاتها أن اللقاء تم بتنسيق من طرفي اللجنة العسكرية 5+5 دون أي تدخل خارجي.

وأشارت المصادر إلى أن اللقاء يأتي في إطار توحيد المؤسسة العسكرية.

يذكر أن اللجنة 5+5 وقعت في 23 أكتوبر 2020 في جنيف اتفاق وقف إطلاق النار المتضمن لإجراءات توحيد المؤسسة العسكرية.

وأيضا فتح الطريق الساحلي وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.