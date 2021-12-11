النايض يلتقي سفير أسبانيا لدى ليبيا

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بحث مساء اليوم سفير أسبانيا لدى ليبيا خافيير لاراشي. بمقر مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة في تونس العاصمة، بالمترشح الرئاسي عارف النايض. رئيس تكتل إحياء ليبيا وتناقشا عن آخر المستجدات في ليبيا. وسبل إجراء العملية الانتخابية في وقتها المحدد وضمانات نزاهتها وشفافيتها وإنصافها وإلزام الجميع بتطبيق نتائجها.

وبحسب إيجاز صحفي للصفحة الرسمية لموقع الدكتور عارف النايض، فقد التقت عصر اليوم سفيرة كندا لدى ليبيا. إيزابيل سافارد، بمقر مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة في تونس العاصمة، بالمترشح الرئاسي عارف النايض. رئيس تكتل إحياء ليبيا، وتناقشا عن آخر المستجدات في ليبيا. وسبل إجراء العملية الانتخابية في وقتها المحدد وضمانات نزاهتها وشفافيتها وإنصافها وإلزام الجميع بتطبيق نتائجها.

عقب توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

في حين قال لورديان في تصريح نقلته وزارة الخارجية الفرنسية أن الجزائر الشريك الأساسي لفرنسا على الصعيد الإقليمي.

ونوهت الخارجية رغبة البلدين في مواصلة تنسيق مبادراتنا الدبلوماسية. من أجل تعزيز عملية الانتقال السياسي في ليبيا. عقب مؤتمر باريس الذي شارك فيه الوزير رمطان لعمامرة ممثلًا للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

من جهة أخرى أعربت المستشارة الخاصة بالأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز عن أملها في أن تسهم في مساعدة الليبيين.

في حين قالت ويليامز في تغريدة لها عبر “تويتر” :” “‏أشكر الأمين العام للأمم المتحدة على الثقة التي منحني إياها كمستشارة خاصة له بشأن ‎ليبيا”.

وتابعت المستشارة :”سعيدةٌ جداً بعودتي إلى هذا البلد العزيز وكلي أمل أن أتمكن من توطيد سبل الاستقرار وتعزيز السلم والتقدم نحو مستقبلٍ مشرق”.

وقرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إعادة المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، مبعوثة أممية إلى ليبيا مجددًا.