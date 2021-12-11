المنفي يجري عدة اجتماعات في طبرق

أخبار ليبيا24

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم السبت، وفداً من شباب مدينة طبرق. وتطرق اللقاء إلى سُبل دعم الشباب والوقوف معهم. خاصة فيما يتعلق بالتعيينات الخاصة بشباب طبرق، ومحاولة تذليل كافة العقبات والصعوبات مع الجهات ذات العلاقة لصرف مرتباتهم، ومستحقاتهم المالية.

وأكد الشباب دعمهم الكامل لرئيس المجلس الرئاسي، في الخطوات التي يقوم بها لجمع الفرقاء الليبيين، ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع دون تمييز.

بدوره، أكد المنفي على اهتمامه بفئة الشباب، وضرورة دعم القيادات الشابة، وتوفير متطلباتهم، وتمكينهم من الحصول على فرص للعمل.

ويجري المنفي هذه الأيام زيارة إلى طبرق مسقط رأسه حيث أجرى العديد من اللقاءات.

المنفي يناقش متطلبات طبرق

والتقى المنفي، اليوم، عضو مجلس النواب عن دائرة طبرق، الصالحين عبد النبي، وذلك لبحث متطلبات المدينة.

وتطرق اللقاء إلى وضع العاملين بمحطة تحلية مياه البحر بطبرق، والعوائق التي تواجههم.

وقال مكتب المنفي، إن رئيس المجلس الرئاسي وجه تعليماته لوزير الموارد المائية، ووزير المالية، بضرورة صرف مستحقاتهم في أسرع وقت ممكن.

كما بحث اللقاء العراقيل التي تواجه محطة تحلية المرصص المراد إنشاءها في منطقة المرصص. وكذلك محطة تحلية خليج البمبة، والعراقيل التي تواجه مشروع النهر الصناعي أجدابيا طبرق.

وتناول اللقاء كذلك الاتفاقية الليبية – الإيطالية فيما يخص الطريق الدولي، إمساعد – رأس أجدير، والمرحلة الأولى، إمساعد – المرج.

بحث أوضاع حرس المرافق التعليمية

كما التقى رئيس المجلس الرئاسي اليوم مسؤولي حرس المرافق التعليمية بالمنطقة الشرقية، وذلك لبحث أوضاعهم الإدارية.

وطالب ممثلي حرس المرافق التعليمية رئيس المجلس الرئاسي بضرورة الوقوف معهم، مؤكدين رفضهم لقرار ضمهم لوزارة الداخلية.

ووعد المنفي بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتسوية أوضاعهم الإدارية، مؤكداً على دورهم الهام في حراسة وحماية المرافق التعليمية، حتى نضمن بيئة آمنة لأبنائنا الطلبة.