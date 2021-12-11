الصديق الكبير: توحيد المركزي يستغرق 6 أشهر

أخبارليبيا24_متابعات

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، إن عملية توحيد المصرف المركزي ستستغرق 6 أشهر.

وأشار الكبير في لقاء تلفزيوني مع بلومبيرغ إلى أن تلك الفترة سيتم خلالها التغلب على الصعوبات التي تُعرقل عملية التوحيد بغية دعم اقتصاد البلاد وتُعزيز العلاقة مع الشركاء الدوليين مشددا على أهمية القطاع النفطي الذي يُشكّل 95% من اقتصاد البلاد واستمرار الصادرات في التغلب على تبعات الحرب وكورونا.

وأشار الكبير إلى أن توحيد المركزي سيساعد في مراقبة سعر الصرف بطريقة أكثر فعالية. كما أنه سيدعم السياسة المالية والتمويل الحكومي.

إجتماعات سابقة

يذكر أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير بحث مع نائب المحافظ علي سالم الحبري الاثنين الماضي. الاتفاق على خطة مفصلة لإطلاق عملية توحيد المصرف المركزي.

وناقش الحبري والكبير مراحل التوحيد وفق خارطة الطريق المقترحة من قبل شركة الخدمات المهنية الدولية ديلويت أبان إنجاز عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر يوليو الماضي.

واختتم الاجتماع الذي شاركت فيه شركة ديلويت بعد أن تمت دعوتها لتقديم المشورة الفنية. والدعم باتفاق المحافظ ونائب المحافظ على اطلاق عملية التوحيد بشكل فعلي.

وأكد الاجتماع إلتزام الطرفين بمواصلة التقدم لتحقيق الأهداف المرجوه من توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وتعد شركة ديلوت أكبر شركة خدمات مهنية في العالم وواحدة من الشركات الأربع الكبار في هذا المجال.

ويقع مقرها الرئيسي في لندن، المملكة المتحدة