الجرندي: تونس لن تخر جهدا من أجل ليبيا

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قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي إن تونس لن تدّخر أيّ جهد من أجل المُضي قُدماً بالمسار السياسي الليبي.

في حين شدد الجرندي على أن أمن واستقرار ليبيا يُمثّل أولويّة لبلاده وضمانا للاستقرار والانتقال السلمي للسلطة.

جاء ذلك خلال لقاءه مع السفير الألماني لدى تونس بيتر بروغيل أمس الجمعة، في العاصمة التونسية،

في حين أشاد بالدور الإيجابي الذي تلعبه تونس في المنطقة من أجل المساهمة وبصفة فعّالة في المجهودات الرامية إلى إيجاد حلول للقضايا في المنطقة وخاصة منها الملف الليبي.

من جهة أخرى أكد وزير الخارجية الإيطالية لويجي دي مايو إن ليبيا تظل أولوية بالنسبة لإيطاليا.

في حين شدد دي مايو على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة وشرعية بقناعة وبصورة متسقة.

وجاء ذلك خلال مشاركة دي مايو ورئيس مؤسسة “ميد أور” الإيطالية ماركو مينيتي في فعاليات عقدت بوزارة الخارجية الإيطالية تحت عنوان “هنا إيطاليا. عدسات روما على السياسة الخارجية.

في حين جرى ذلك خلال تقديم موقع “ديكود 39” الإيطالي رسمي. وهو البوابة الإلكترونية الجديدة. للجغرافيا السياسية التابعة لمجلة “فورميكي” الإيطالية. ويصدر باللغتين العربية والإنجليزية.

في حين وضح دي مايو أن إيطاليا تعتزم الترويج لأجندة إيجابية لمنطقة المتوسط. وإعادة إحياء علاقات الاتحاد الأوروبي مع الجوار الجنوبي. في نهج اتخذته بروكسل في إطار الأجندة الجديدة للبحر المتوسط.