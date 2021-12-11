استطلاع | التمييز والتفرقة بين الأبناء وحكم التفضيل بين الأولاد

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

“أحب ولدي هذا أكثر من هذا”.. عبارة قد لا نرى ما خلفها حين نسمعها تخرج ببساطة من أفواه من الأباء والأمهات. معبرين عن احساسهم تجاه أحد الأبناء، ناسين تأثير ذلك على الطرف المعني بهذه المشاعر والأحاسيس. حتى نحن تقريباً لا نكاد نلتفت إلى تأثير هذا الكلام، وما يصاحبه من ردود فعل، ومع كل هذا قد لا يشعر الوالدان بمقدار الجريمة التي يرتكبانها. والمستقبل الذي يتدخلان في خطوطه، عبر تغيير شخصية أبنائهما، وتكوينهم النفسي، من خلال تأثرهما بمشاعرهم وطرق التعبير عنها. غافلين عن أنّ العدل والمساواة هما سبب نشأة الأبناء بشكل سليم، اجتماعياً ونفسياً. وهي من أسباب قوة الأسرة والمجتمع.

وتعدّ التفرقة بين الأبناء من الأسباب التي تؤدي إلى عقوق الوالدين، وتولد الحقد والأنانية والكراهية في الأسرة، ومن ثم ينعكس ذلك على المجتمع.

حيث يحمل أبناء المجتمع سلوكيات منحرفة، وتؤدي بهم إلى الإنطوائية، وهذا لا يتماشى مع أخلاق المجتمع. وإن كان الإنسان في بعض الأحيان يميل إلى ابن بدرجة أكبر من الآخر. ولكن يجب أن لا يظهر هذا الميل، إذ لابد من العدل بين الأبناء في المعاملة.

أشكال التمييز والتفرقة بين الأولاد

يأخذ التمييز والمفاضلة بين الأولاد أشكالًا متعددة مثل التمييز بين الذكر والأنثى. والتفرقة بين الأولاد أنفسهم – الأصغر أو الأكبر أو الأغنى أو الأكثر نجاحاً أو الأجمل- إلى آخره من هذه الأشكال من المفاضلة. والأصل في التربية أن تكون المعاملة بالمساواة في بعض الأمور والعدالة في أمور أخرى. وإن حقق الوالدان المساواة والعدالة لن يضيع حق أي من الأولاد.

وقد تبدأ المفاضلة والتمييز في أبسط الأمور إلى أهمها؛ من حصة الطعام والشراب إلى الحب والمداعبة إلى الدراسة والمعاونة في أمور الحياة الكبيرة.

أخبار ليبيا 24 أجرت استطلاع بالخصوص وطرحت سأل على الجمهور على صفحتها بفيسبوك “شن سبب التفرقه بين الولد والبنت في التربية من وجهة نظركم؟ وهل عانيتوا منها في الصغر؟

وقالت “Asoo Hofferson” من المفترض على كل أب وأم اتباع ما جاء به ديننا الحنيف … في فرق بين الولد والبنت صح بس هذا مش معناه أن البنت تظلم فالبنت المفروض عليها إطاعة 3 وهم أبوها وأمها وزوجها … بس المشكلة لما الأهل يفرضوا عليها خوها و يميزوا بأشياء المفروض ما يميزوشي بها … هي بتخدمه بإرادتها مش مشكلة لكن مش يخلوها خادمه ليه .

ومن جهتها، أوضحت “Balqees Younes” للأسف الجيل السابق تربوا على المبادئ المتخلفة هادي .. ومشت فيهم عادة بدون وجود أسباب منطقية ودائمة ينظروا للرجل على أساس أنه القوي .. والمرأة مخلوق ضعيف مع أن الإسلام منع التفرقة بين الجنسين إلا في بعض الأشياء (لافرق بين ذكر أو أنثى) .. مع أن للمرأة قوة في هلبا حاجات أكثر من الرجل نفسه وأولها تحمل مسؤولية بيوت وأسر وتربية وغيرها هلبا أشياء .

ومن جهته، ذكر “Fá Ťó” طلب النبي لا تميزوا بين أولادكم حتى في الجنس .. يعني حتى لو كان راجل يصير له حتى هوا مشاكل زي البنت وأي خطأ يديره راجل يتعاقب عليه ليس فقط البنت .. وهذا مذكور عندنا في القرآن وحدثه عنا النبي .. في هذا المجتمع الفتاة يحدث لها مصيبة هيا السبب للأسف، ويحفظ على الشاب وبل يساعدونه أيضا وهذا من ناحية التحرش والاعتداءات التي تحدث في هذه البلاد .. مجتمع يساعد على التحيز والعنصرية، ربي يستر ويعطي حق كل بنت لم تأخذ حقوقها بسبب التحيز في هذه البلاد .