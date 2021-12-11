المفوضية تتبنى إجراءات قضائية وقانونية قبل إعلانها قائمة مرشحي الرئاسة

أخبار ليبيا 24

قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم السبت، أنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية والقانونية قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وبدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين.

وفي بيان لها قالت المفوضية “أن الإجراءات القضائية ستتم بعد التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء”.

فيما ستتواصل مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب بخصوص الإجراءات القانونية.

وأشارت المفوضية إلى أنها تعكف حاليًا على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف المشكلة بموجب اللائحة التنفيذية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء.

ولفتت المفوضية أنها تتواصل مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب لمتابعة العملية الانتخابية فيما يتعلق بتنفيذها للأحكام الصادرة بهذا الخصوص.

وأوضحت أن مرحلة الطعون والاستئناف على القرارات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية بدأت في 25 نوفمبر الماضي، وانتهت في 7 ديسمبر الجاري.

وقالت أنه “نظرًا لحساسية هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تحيط بها، فإنها ستحرص على استنفاد جميع طرق التقاضي، للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها.

وذلك بما يعزز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون وتنفيذه.

وأكدت المفوضية أن نجاح العملية الانتخابية مسؤولية تضامنية لا تتحملها المفوضية بمفردها.

مشيرة أن نتائجها سوف تلقي بظلالها على حاضر ومستقبل البلاد.

وشددت المفوضية على أن دورها لا يقتصر على تنفيذ القانون فقط؛ بل يمتد إلى تطبيق صحيحه لينعكس على مصداقية نتائجه.