أوروبا والولايات المتحدة تجددان دعمهما لانتخابات ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد مبعوثا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، دعمهما مسار الانتخابات وحقوق الإنسان في ليبيا.

وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا خوسيه ساباديل إن ليبيا في منعطف حرج على طريق السلام والاستقرار والوحدة.

وكتب سباديل على حسابه بموقع “تويتر” بمناسبة يوم حقوق الإنسان .. أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بشكل كامل بتعزيز حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة في أوروبا وخارجها.

وتابع “لا تزال التحديّات في ليبيا عديدة، بما في ذلك تراجع مساحة المجال المدني، وخطاب الكراهية، والاعتقال والاحتجاز التعسّفي، والاختفاءات”.

المصالحة والاستقرار

ونوه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا خوسيه ساباديل إلى أن ليبيا تمرّ بمنعطف حاسم في مسار السّلام والاستقرار والوحدة.

مضيفا “تُعدّ الانتخابات الشّاملة والحرّة والنّزيهة أمرا أساسّيا لمجتمع صحّي تتم فيه حماية حقوق الإنسان بشكل فعال. وهذا يتطلب احترام الحقوق السياسية والمدنية والمبادئ الديمقراطية”.

ومضى قائلا “يجب أن تكون حقوق الإنسان مكوّنًا أساسيّا في مسار ليبيا نحو المصالحة والاستقرار .. ومن أجل أن تترسّخ الاتفاقيات الحالية والمستقبلية في ليبيا، يجب على المجتمع المدني في البلاد المشاركة بحريّة وأمان”.

انتخابات حرة ونزيهة

من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند أن الليبيين يستحقون الأفضل .. وأنّ الطريق الأفضل للمضي قدمًا يشمل إجراء انتخابات حرة ونزيهة تسمح لليبيين باختيار قيادتهم ومحاسبتها على أدائها.

وجدد نورلاند على الحساب الرسمي للسفارة بـ”تويتر“، التأكيد على دعم الولايات المتحدة لحقوق الإنسان في ليبيا.

وأشار إلى استمرار عمليات اختطاف الناشطين، قائلا: “لسوء الحظ، ما زلنا نرى انتهاكات للإنسان، مثل اختطاف منصور عاطي وحمزة التريكي”.

حروب كلامية فيسبوكية

والأخيران ناشطان سياسيان ليبيان تم اختطافهما في الغرب الليبي لدفاعهم عن الانتخابات ودخولهما في حروب كلامية فيسبوكية مع أطراف موالية لتنظيم الإخوان.

وتعتزم ليبيا إجراء انتخابات وطنية في الـ 24 من ديسمبر الجاري، لإنهاء 10 أعوام من الصراع على السلطة .. وتنازع الشرعية وفقا لمخرجات الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في تونس نوفمبر 2020.

ويحاول تنظيم الإخوان الإرهابي عرقلة المسار الانتخابي، وحاصرت المليشيات في مدن غربي ليبيا مؤخرا عددا من مراكز الانتخابات واغلقتها وأجبرت العاملين بها على مغادرتها بقوة السلاح.