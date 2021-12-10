مواطن في طبرق يعثر على قلادة لفرق البوق تعود للحرب العالمية الثانية

أخبارليبيا24- خاص

قال رئيس جمعية طبرق للتراث والدراسات التاريخية عمر الهنيد إن الجمعية استلمت من مواطناً قلادة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

وأضاف الهنيد في تصريح خاص لـ”أخبارليبيا24″ أن المواطن محمد الحزوزي عثر على القلادة بالقرب من منطقة الجغبوب.

وأوضح رئيس الجمعية ان القلادة تعود لفرقة البوق لينتبه الجنود في عدة أنغام متفق عليها مثل استعداد للمعركة أو نهاية معركة أو جمع صباحي.

وأكد الهنيد أن اسم البوق اللفوف وهي ليست المرة الأولى التي تستلم فيها الجميعة القلائد من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

وأشار إلى أن جمعية طبرق للتراث استلمت في السابق قلادة النبالة الملكية البريطانية.

وأفاد أنه لازال التعاون مستمر في تسليم الجمعية مخلفات الحرب العالمية الثانية التي كانت طبرق مسرحاً لها بين المحور والحلفاء .