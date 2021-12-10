مواجهة قوية بين الأهلي بنغازي والهلال

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يحتضن ملعب شهداء بنينا مساء اليوم الجمعة مواجهة قوية ضمن منافسات المجموعة الأولى بالجولة الرابعة من الدوري الليبي الممتاز بين الأهلي بنغازي والهلال.

ويتصدر الأهلي بنغازي المجموعة الأولى بـ 9 نقاط بينما يدخل الهلال المواجهة وفي جعبته 5 نقاط.

واستطاع الأهالي في آخر من مواجهة بالدوري من الفوز على الصداقة بهدفين دون مقابل. وسجل أول أهداف الأهلي لاعبه النيجيري، افيونغ، في الدقيقة 78، من زمن المباراة. في حين ضاعف رصيد الأهلي من الأهداف مهاجمه التونسي، هيثم الجويني في الدقيقة ما قبل الأخيرة من زمن المباراة.

وأعلن الأهلي بنغازي الخميس عن تشكيلة الفريق التي ستواجه الهلال اليوم الجمعة.

من جانبه تعادل فريق الهلال أمام نظيره فريق الأخضر، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في قمة مباريات ذهاب الجولة الثالثة لحساب فرق المجموعة الأولى لبطولة الدوري الليبي لكرة القدم.

وأعلن النادي اليوم الجمعة عن جاهزية لاعبيه للمواجهة المقبلة أمام الأهلي بنغازي.

مباريات السبت بالدوري

وستتواصل الجولة الرابعة غدا السبت بإقامة 4 مواجهات، حيث سيستضيف بالمجموعة الأولى الأخضر نظيرة النصر بملعب شيخ الشهداء بالبيضاء في أحد اقوى لقاءات الأسبوع.

كما سيتقبل دارنس الصداقة في كلاسيكو الجبل الأخضر بملعب درنه. ويستضيف خليج سرت التعاون على ملعب شهداء بنينا. وضمن منافسات المجموعة الثانية كذلك سيواجه المدينة الأولمبي بملعب الزقوزي.

مواجهات يوم الأحد

وتختتم الجولة الرابعة يوم الأحد المقبل بإقامة ثلاث مباريات. ففي المجموعة الأولى يستقبل شباب الجبل الجريح التحدي بملعب شيخ الشهداء.

وفي المجموعة الثانية الخمس يواجه أبوسليم على ملعب ترهونة والسويحلي يستضيف الشط بملعب مصراتة .

في المقابل ستشهد الجولة الرابعة تأجيل مباراة الاتحاد والمحلة ولقاء الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي .