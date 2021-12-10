مقتل شرطي في اشتباكات مع تجار مخدرات في الخمس

أخبار ليبيا 24 – خبر

قتل عنصر تابع لقوات الشرطة، في اشتباكات مسلحة مع مجموعة تابعين لتجار مخدرات، في مدينة ”الخمس“ شرقي طرابلس.

وقال مصدر أمني إن ”اشتباكات واسعة حدثت في منطقة سيلين القريبة من وسط مدينة الخمس، مع مجموعة مساندة لمهرب مخدرات ألقي القبض عليه أمس الخميس.

وأضاف المصدر أن ”الأمور بدأت عند قيام مجموعة من قوة المهام الخاصة بمداهمة مقر لمهرب مخدرات معروف يدعى “ط.س”. في منطقة سيلين، وتمكنت من إلقاء القبض عليه“.

وتابع ”لكن المهرب أخبر القوة بأن لديه مخزن أسلحة في المنطقة، فقادهم إلى كمين أعده مجرمون مطلوبون للأجهزة الأمنية تابعون له“.

واستطرد المصدر بالقول: ”جرى إطلاق نار واشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة استمرت لحوالي الساعتين. قتل على إثرها 3 أشخاص من ضمنهم محمد الدهماني، أحد عناصر قوة المهام الخاصة“.

وبين أنه ”بسبب شدة النيران التي أطلقها المجرمون، جرى طلب الدعم من جهاز مكافحة الإرهاب ومديرية أمن الخمس. وألقي القبض على العديد من المطلوبين على ذمة قضايا مخدرات وغيرها“.

وكما أكد المصدر الأمني أن ”الأمور الآن قيد السيطرة بعد توقف الاشتباكات“.

وتقول مصادر إن تجارة المخدرات نشطت في البلاد خلال الآونة الأخيرة بشكل كبير. وإن حجم المضبوطات فاق ما كان يتم ضبطه خلال السنوات الماضية.

وأعلنت وزارة الداخلية، في أكتوبر الماضي، تنفيذ اقتحامات ضد تجار المخدرات في منطقة قرقارش غربي البلاد.

وأكدت الوزارة حينها أنها ألقت القبض على العديد من الأشخاص المتورطين في هذه التجارة.

و آنذاك، كتب رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، في تغريدة له على تويتر: ”نفذ أبطال وزارة الداخلية عملية أمنية مخططة. للقضاء على أكبر أوكار صناعة وترويج المخدرات بمنطقة قرقارش“.

وأضاف الدبيبة: ”لن نسمح بأن تُشن حرب أخرى ضد شبابنا، وهي حرب المخدرات وسنلاحق المجرمين في كل مناطق ليبيا“.