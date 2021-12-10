لورديان: نعمل مع الجزائر بشأن الملف الليبي

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أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان أن باريس تنوي تعزيز التعاون مع الجزائر. بشأن الملف الليبي وذلك بعد أول زيارة عقب توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال لورديان في تصريح نقلته وزارة الخارجية الفرنسية أن الجزائر الشريك الأساسي لفرنسا على الصعيد الإقليمي.

ونوهت الخارجية رغبة البلدين في مواصلة تنسيق مبادراتنا الدبلوماسية. من أجل تعزيز عملية الانتقال السياسي في ليبيا. عقب مؤتمر باريس الذي شارك فيه الوزير رمطان لعمامرة ممثلًا للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

من جهة أخرى أعربت المستشارة الخاصة بالأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز عن أملها في أن تسهم في مساعدة الليبيين.

وقالت ويليامز في تغريدة لها عبر “تويتر” :” “‏أشكر الأمين العام للأمم المتحدة على الثقة التي منحني إياها كمستشارة خاصة له بشأن ‎ليبيا”.

وتابعت المستشارة :”سعيدةٌ جداً بعودتي إلى هذا البلد العزيز وكلي أمل أن أتمكن من توطيد سبل الاستقرار وتعزيز السلم والتقدم نحو مستقبلٍ مشرق”.

وقرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إعادة المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، مبعوثة أممية إلى ليبيا مجددًا.

وقال المبعوث السابق غسان سلامة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”ويليامز أعرفه عن حنكتها، وعن قدراتها. وعن عزمها على استكمال ما بدأناه معاً”.

وتابع المبعوث السابق :”أتمنى لها كل التوفيق في أداء مهمتها لما فيه الخير العميم لهذه البلاد العزيزة ولأهلها”.