لماذا رفضت مفوضية الانتخابات السجين الروسي السابق في طرابلس مراقبا للانتخابات

أخبارليبيا24

ذكر نائب في مجلس الدوما الروسي يفغيني فيدوروف. أنّ رفض مفوضية الانتخابات قبول واعتماد مكسيم شوغالي مراقبا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، هو قرار سياسي بحت.

وأضاف فيدوروف وفقًا لوكالة الأنباء الفيدرالية الروسية، أنّه من الصعب توقع إجراء انتخابات شفافة في ليبيا بعد الحرب التي شهدتها.

واعتبر النائب في مجلس الدوما أنّ الوضع في ليبيا ما يزال غير مستقر، مؤكدًا أنّه لم يسمح لشوغالي بالعودة لليبيا لأنه يعرف الساحة الليبية جيدا.

وأشار فيدوروف إلى أنّ هناك قوى خطيرة جدًا لا تريد رؤية شوغالي في ليبيا. موضحًا أنّ القوى التي قبضت على شوغالي لا تريد رؤيته في ليبيا، وهذا دليل على محاولة إخفاء شيء ما.

وفي ديسمبر من العام الماضي أفرجت حكومة الوفاق الوطني السابقة عن المحتجزين مكسيم شوغالي، وسامر سويفان، يعد احتجاز لأكثر من عام واتّهامهما بالتّجسس.