لماذا رفضت مفوضية الانتخابات السجين الروسي السابق في طرابلس مراقبا للانتخابات

10 ديسمبر، 2021 9:41 م
16
مكسيم شوغالي
مكسيم شوغالي

أخبارليبيا24

ذكر  نائب في مجلس الدوما الروسي يفغيني فيدوروف. أنّ رفض مفوضية الانتخابات قبول واعتماد مكسيم شوغالي مراقبا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، هو قرار سياسي بحت.

وأضاف فيدوروف وفقًا لوكالة الأنباء الفيدرالية الروسية، أنّه من الصعب توقع إجراء انتخابات شفافة في ليبيا بعد الحرب التي شهدتها.

واعتبر النائب في مجلس الدوما أنّ الوضع في ليبيا ما يزال غير مستقر، مؤكدًا أنّه لم يسمح لشوغالي بالعودة لليبيا لأنه يعرف الساحة الليبية جيدا.

وأشار فيدوروف إلى أنّ هناك قوى خطيرة جدًا لا تريد رؤية شوغالي في ليبيا. موضحًا أنّ القوى التي قبضت على شوغالي لا تريد رؤيته في ليبيا، وهذا دليل على محاولة إخفاء شيء ما.

وفي ديسمبر من العام الماضي أفرجت حكومة الوفاق الوطني السابقة عن المحتجزين مكسيم شوغالي، وسامر سويفان، يعد احتجاز لأكثر من عام واتّهامهما بالتّجسس.

10 ديسمبر، 2021 9:41 م
16

مقالات ذات صلة

النايض يلتقي سفير أسبانيا لدى ليبيا

11 ديسمبر، 2021 12:07 ص
إجلاء مهاجرين_طرابلس

السامية لشؤون اللاجئين تنظم إجلاءً إنسانيًا لـ 176 طالب لجوء خارج ليبيا

10 ديسمبر، 2021 11:54 م
قلادة لفرق البوق

مواطن في طبرق يعثر على قلادة لفرق البوق تعود للحرب العالمية الثانية

10 ديسمبر، 2021 11:34 م
بوجناح وعادل عبدالعزيز

بوجناح يستعرض سير عمل جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

10 ديسمبر، 2021 10:52 م
زر الذهاب إلى الأعلى