مراسلة مسربة تكشف فساد عائلة الدبيبة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نشرت وسائل إعلامية محلية مراسلة من النائب العام السابق الراحل عبد القادر رضوان، لنظيره في اسكتلندا. تعود لعام 2014 وطالب فيها بحصر وتجميد أموال وممتلكات الدبيبة وأسرته. وذلك لتورطه في جرائم اختلاس وغسيل أموال، وإضرار بالمال العام. والكسب غير المشروع، أثناء توليه منصب مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، في عهد نظام القذافي”.

وقال النائب العام السابق رضوان، وفي مراسلته “الدبيبة تدخل في إسناد بعض الأعمال عن طريق إبرام عقود مع شركات بريطانية له صلة بها. بالإضافة لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى مصارف في بريطانيا واسكتلندا، دون سند قانوني. وتوجد مستندات تفيد بتكليف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، بناء وحدات سكنية بتكلفة 6 ملايين دينار. والثابت من خلال أذونات الصرف والتحويلات، أن المبلغ المحال نظير التنفيذ يتجاوز 51 مليون دينار”.

4 ملايين جنيه استرليني

وتابع: “الدبيبة أصدر تعليمات بتحويل مبلغ يتجاوز 4 ملايين جنيه استرليني لشركة بلدوين الإنجليزية، في حين أن ما تم تحويله يتجاوز الـ8 ملايين. باعتبار هذه المبالغ نظير تسديد ديون شركة البناء والتشييد، رغم أنها غير مدينة للشركة الإنجليزية. وتبين وجود توريدات وهمية لم تدخل مخازن الجهاز، وتعويضات دون وجه حق بقيمة 170 مليون دينار. وهذه المبالغ دخلت في حسابات أشخاص وهميين”.

وأضاف “تم التعاقد مع شركة أنكا التركية، ودفع 195 ألف دينار شهريًا، دون القيام بأي أعمال. وتحويل 3 ملايين دينار لشركة تسمى “لبتس” دون وجود سبب للدفع”.

الدبيبة فاسد

وتحت عنوان بينما تنزف ليبيا تسرق قيادتها أموال الليبيين ، سلّطت صحيفة African development news، خلال تقرير لها. الضوء على اتهامات بالفساد موجهة لعبد الحميد الدبيبة

وبينت افتتاحية التقرير، أن ثمة سلسلة من التقارير والشهادات تشير إلى أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة فاسد. يجب على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي جلب قيادة أفضل لليبيا .

تمويل المليشيات

وقال التقرير بينما المواطنون الليبيون جائعون للخبز ومئات الآلاف منهم لاجئين ومشردين. يستفيد شخص واحد من هذا الوضع. ويعتبر الدبيبة من أبرز أفراد عائلة الدبيبة في مصراتة التي تدير ثروات طائلة شابتها شبهات فساد. وفي يونيو 2017، أدرجها مجلس النواب الليبي ضمن قائمة العناصر والكيانات المتهمين بالإرهاب كممول للكتائب المسلحة الموالية لجماعة الإخوان المسلمين والمحسوبة عليها .

وأشار التقرير إلى أن تقرير أممي ذكر أن الدبيبة اشترى منصب رئيس الوزراء من خلال رشوة المندوبين للتصويت له على اختيار رئيس وزراء حكومة الوحدة. وإلى أن دبلوماسيين اطلعوا على التقرير قالوا إن مدفوعات تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات عُرضت على المندوبين للتصويت لصالح دبيبة

صفقات مشبوهة

وبين التقرير، أن إبراهيم الدبيبة ، شقيق رئيس الوزراء ، مسؤول عن إقامة اتصالات مهمة مع الأشخاص الذين يريد تعيينهم في الدوائر ذات المسؤوليات المالية أو الاقتصادية .

وتابع: على سبيل المثال ، في مجال الطاقة، عرضت الشركة العامة للكهرباء صفقة شراء تم التعاقد عليها أخيرًا مع شركة علام المصرية مقابل 250 مليون دولار. تمت المصادقة على هذه الصفقة على الرغم من عدم وجود خبرة مهنية لـ علام في مجال الكهرباء. وأخيراً وبعد مراجعة التكاليف التي اقترحها علام تبين أن المبلغ المقترح تجاوز جميع العروض الأخرى من الشركات الأخرى قيد النظر. تمت مشاركة جميع الأدلة مع المسؤولين التنفيذيين والمنظمين المسؤولين، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء .

شراء لقاحات

وأكمل التقرير: أجرى وزير الصحة اتصالات مع عبد الحميد الدبيبة بشأن شراء لقاحات كوفيد خلال تعهد فيروس كورونا. تم منح العقد لشركة في دبي. حاول إبراهيم دبيبة الاتصال بإحدى الشركات الروسية التي رفضت تقديم عمولات لشركة تجارية اشترت اللقاحات. وحصل على مبلغ 52 مليون درهم إماراتي، ثم ركز إبراهيم الدبيبة على إنشاء شبكة اتصالات في مجال البنية التحتية والنفط. هذه الوزارة اقترحت ياسين التريكي على المؤسسة ومرزوق. تم اختيار هذه الشركة للاستحواذ على بيع النفط الخام من خلال الشركات التي سيعرضها ياسين بعد ذلك وتوجهه بالاتصال بخليفة مدير شركة مرزق. كما تسلموا جميع عقود شركة الزلاف التي كان يرأسها خليفة مدير شركة مرزق .

وزاد هدد ياسين مدير التسويق في المؤسسة وحصل على عدة شحنات نفطية. كانت استراتيجيته هي الاتصال بالشركات المستوردة للنفط وتنظيم لقاء مع إبراهيم وعبد الحميد. وقد تمت الدعوة لهذا الاجتماع لإثبات علاقته الجيدة بصناع القرار ، وأوصاه عبد الحميد ثم غادر الاجتماع .

خسارة تزيد عن 100 مليون دولار

وكشف التقرير، عن أن الدبيبة عين نجل أحمد عون مديرا لنفط ليبيا وهو صديق لزوج ابنته أحمد الكرامي. تم الاتصال بتوفيق الزنتاني لتعيينه لقيادة شركة التمويل. تعاون معه صديق عبد الحميد الدبيبة في الصفقات التجارية والراحل محمد الأغا قبل الثورة. نتج عن ذلك خسارة سنوية تزيد عن 100 مليون دولار .

وواصل تم تنسيق البنية التحتية من قبل شريك تركي مقرب من الحكومة بواسطة إبراهيم الدبيبة. تم ذلك بحيث يكون لجميع المشاريع التي تنفذها الشركات التركية حصة في الصفقات. مع العلم أن معظم الشركات التركية التي تنفذ المشاريع في ليبيا سيكون لها نصيب حيث يترأس والده الهيئة الإدارية .

مؤسسة الاستثمار

وكما بين التقرير، أن إبراهيم الدبيبة اتصل بفيصل قرقاب وطلب منه البقاء في منصبه إذا تعاون معه وانضم إلى مجموعته، وأن فيصل كلف الحكومة أكثر من 400 مليون دولار .

واستطرد هذا ليس كل شيء. تولى عبد الحميد علي محمود رئيس مؤسسة الاستثمار رئاسة مؤسسة الاستثمار. عمل تحت إشراف عبد الحميد وإبراهيم في اختيار الشركات الرئيسية واستخدام جزء من أموال المؤسسة لأغراض معينة ، مثل شراء العروض وتوزيعها على المواطنين لدعم حملة دعائية لنفسه.

فتح خط ائتمان

وأردف التقرير من خلال إبراهيم دبيبة دفعت شركة الاتصالات 55 مليون دولار لأحد أصدقائه محمد الطاهر عبسي. تم فتح خط ائتمان له بمبلغ 700 مليون دولار. وكما نشر جميع العقود التي وقعها عبد الحميد على مواقع التواصل الاجتماعي قبل إصدارها تم توقيع اتفاقية مع الشركات المنفذة لإبراهيم الدبيبة والشركسي. وافقوا على الحصول على 12٪ لكل عقد الأسعار المدفوعة أعلى بنسبة 120٪ من السوق العالمي .

وأكمل قام صهر إبراهيم الشيباني بناء على تعليمات من إبراهيم دبيبة بتوريد سيارات لقيادته من خلال شركة تونسية ، وكانت تكلفتها ضعف سعر الوكلاء

ورأى التقرير، أن هذه الحكومة تفتقر إلى ضوابط فعالة للحوكمة والمخاطر والامتثال. قائلا: إنها حكومة تنفيذية تم إنشاؤها لدعم احتياجات الأسرة وليس احتياجات الشعب الليبي. ولا يزال الفساد والاحتيال الكبير يحدثان اليوم، ويقوم دبيبة بحملته الانتخابية على حساب الليبيين وبأموالهم .

واختتم التقرير بالقول: يجب على المجتمع الدولي ، بقيادة الولايات المتحدة، إنهاء احتفالات عبد الحميد دبيبة بالفساد. ليبيا تستحق مستقبلاً أفضل. ليبيا بحاجة إلى الاستقرار والقيادة لرعاية المواطنين والبلاد بدلاً من الإدارة الفاسدة التي لا تهتم إلا بنفسها .